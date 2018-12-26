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Рубрика: Общество

Бокал как ритуал

Московские врачи рассказали, как встретить Новый год без последствий
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7755 (292)
Новогодняя ночь - всегда широкое застолье, которое, как водится, редко обходится без употребления спиртных напитков.
Фото: РИА Новости
Как не потолстеть за новогодние праздники

Некоторые налегают на стакан так активно, что когда телевизор транслирует поздравление президента, они уже мертвецки пьяны. Самые же стойкие гуляют до утра, но потом многие оказываются в больницах с острыми отравлениями или обострившимися сердечными заболеваниями. Так как все-таки встретить праздник весело и при этом без вреда для здоровья, рассказали московские врачи.

Главный враг в новогоднюю ночь - это прежде всего алкоголь. Лучше вообще отказаться от его употребления, но если совсем не выходит, то важно пить умеренно.

"Организм нужно подготовить к приему спиртного. Сначала обязательно поесть, чтобы запустить ферментативную систему. Главное правило - больше интервал между тостами и как можно меньше порция алкоголя", - рассказал журналистам главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Он отметил, что спиртное лучше перерабатывается, если прерывать застолье на танцы, конкурсы и другой подвижный отдых. А вот народные способы пить и оставаться трезвым вряд ли помогут.

От жареных блюд в новогоднюю ночь лучше воздержаться

"Многие уверены, что поможет сливочное масло, но они ошибаются. После того, как вы проглотите масло, в желудке образуется пленка. Первая доза алкоголя не всасывается, и человеку кажется, что он не пьянеет, но потом смазка растворяется, и человек в момент переходит из трезвого состояния в крайнюю степень опьянения", - отметил Брюн.

По словам врача, безопасной дозы алкоголя не существует, лучше всего остановиться на одном "ритуальном" бокале сухого шампанского.

Фото: Depositphotos
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Что касается еды, то медики тоже рекомендуют держать в уме три кита диетологии - умеренность, сбалансированность и разнообразие. Причем этим принципам надо начинать следовать не в момент застолья, а еще на этапе выбора продуктов.

- Рекомендуем в новогоднюю ночь есть больше овощей и фруктов, к тому же они отлично украсят стол. Основное же блюдо должно быть не сильно калорийным", - рекомендует главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, можно сделать выбор в пользу нежирных видов мяса, таких как курица, индейка или кролик. Отлично смотрится на новогоднем столе и любая рыба. А вот от жареных блюд лучше воздержаться - варка, тушение или гриль куда менее вредны. Лучше не налегать и на сладкое, выбирая нежирные десерты - желе и муссы.

Общество Здоровье Новый год Медицина и здоровое питание
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