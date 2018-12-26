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26.12.2018 20:49
Рубрика: Власть

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина

Текст: Иван Егоров
МВД предлагает ряд изменений в паспорт гражданина - соответствующий законопроект был опубликован сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчики предлагают внести поправки как в само Положение о паспорте гражданина РФ, утвержденное правительством России более 20 лет назад - 8 июля 1997 года, так и в сам бланк паспорта.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В частности в МВД предлагают дополнить правительственное положение двумя статьями 7(1) и 7 (2), которые будут регламентировать недействительность паспорта. В частности, согласно статьи 7(1) основной документ гражданина будет признан недействительным, если он будет оформлен на основании недостоверных сведений либо поддельных документов, подтверждающих российское гражданство заявителя или его личность.

Фото: depositphotos.com
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Паспорт также могут признать недействительным после соответствующего решения суда, который установит факт его незаконной выдачи. Это же касается и нарушения порядка выдачи, который определяется Министерством внутренних дел. Еще один повод лишиться выданного паспорта - если окажется, что у его владельца отсутствует российское гражданство, либо ему отменят решение о приобретении гражданства. Также паспорт будет считаться недействительным, если его выдадут лицу, у которого уже имеется действующий документ.

Что касается новой статьи 7(2), то она регулируют те положения, когда паспорт уже без дополнительного признания сразу является недействительным. Это, например, будет происходить при прекращении гражданства РФ - со дня принятия решения полномочным органом. Также паспорт будет считаться недействительным по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста. Кроме того, это будет касаться при изменении гражданином фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате и месте рождения.

Отдельно прописана недействительность паспорта и в случае изменения гражданином пола. В случае утери или кражи паспорта он также будет являться недействительным с момента поступления в полицию заявления гражданина о его утрате. А вот невостребованный после оформления паспорт станет недействительным ровно через 3 года со дня оформления. Есть еще несколько деталей которые сразу делают паспорт недействительным - это, например, отсутствие личной подписи владельца на второй странице. Кроме того, аннулируют паспорт и непредусмотренные на его страницах записи или записи, сделанные неуполномоченным органом.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Что касается самого бланка, то, согласно предложенным поправкам, изменения коснуться предпоследней страницы, где опубликовано извлечение из Положения о паспорте гражданина РФ. Их предлагается дополнить пунктом 7(2) о том, что "паспорт является недействительным: по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста, изменения гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменения сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения, изменения пола".

А также пунктом 15 о том, "что документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны быть сданы гражданином не позднее 30 дней после наступления обстоятельств, указанных в пунктах 1, 7 или 12 настоящего Положения". В то же время с этой страницы исчезнет напоминание о недопустимых отметках или записях в паспорте, а также о возможности поставить отметку о группе крови.

Власть Право Личные документы Правительство МВД Выдача российских паспортов
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