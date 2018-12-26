В канадских Ванкувере и Виктории 26 декабря стартовал молодежный (до 20 лет) чемпионат мира по хоккею. Сборная России свой стартовый матч проведет в четверг ночью против датчан.

Любопытно, что заявка нашей команды на турнир стала известна лишь за день до начала чемпионата. Также поздно с составом определились только хозяева льда канадцы, с которыми, кстати, сборной России предстоит сыграть в новогоднюю ночь.

Сначала тренерский штаб россиян во главе с Валерием Брагиным сократил количество кандидатов в сборную до 25 человек при максимально возможных 23 (20 полевых игроков и три вратаря). В рамках этого отсева сборная осталась в том числе без одного из своих ведущих форвардов, Ивана Чеховича. Уроженец Екатеринбурга в этом сезоне буквально разрывает юниорскую лигу Квебека: в 33 матчах за свой клуб "Бе-Комо" парень настрелял 29 шайб. А на МЧМ-2019 он не сыграет из-за травмы спины, которую получил... в тренажерном зале. Чехович не рассчитал вес штанги и надорвался. Очень обидно.

В итоге на первом заседании директората турнира наша сборная внесла в заявку 21 игрока. В состав вошли вратари: Петр Кочетков ("Рязань"), Амир Мифтахов ("Барс"), Даниил Тарасов ("Торос"); защитники: Александр Алексеев ("Ред Дир"), Даниил Журавлев ("Барс"), Илья Морозов ("Сибирь"), Александр Романов (ЦСКА), Марк Рубинчик ("Торос"), Дмитрий Саморуков ("Гелф"); нападающие: Артем Галимов ("Барс"), Григорий Денисенко, Николай Коваленко, Кирилл Слепец (оба - "Локомотив"), Виталий Кравцов ("Трактор"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - "СКА-Нева"), Иван Муранов ("Динамо"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Степан Старков ("Сочи"), Павел Шэн ("Салават Юлаев").

Кого-то из четырех игроков, не вошедших в заявку, можно будет добавить уже по ходу турнира на оставшиеся две вакансии. Капитаном сборной назначен Клим Костин.

- В этом сезоне предстоял непростой выбор, так как конкуренция была достаточно высокая, - прокомментировал состав Брагин. - Да, в чем-то помешали травмы или другие причины, но в наших силах побороться за самые высокие ­места.

Где будем смотреть

27 декабря, четверг, Матч ТВ

23.55 Россия - Дания. Прямая трансляция