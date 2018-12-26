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Рубрика: В мире

На Украине могут начать закрывать школы

Текст: Константин Волков

На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям. Долг перед ними уже превысил 1 миллиард гривен (2,5 миллиарда рублей). Об этом 26 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.

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Причиной стал неправильный расчет госбюджета. Хотя оклады учителей (а их на Украине 440 тысяч) были повышены еще с начала 2017 года, в расходной части на 2018 год эти средства не заложили. В итоге доплачивать учителям вынуждены местные власти, однако далеко не во всех регионах есть такая возможность. При этом минфин Украины смог выделить лишь около 300 миллионов гривен, и то перебросив средства из других программ, таких как модернизация школ и финансирование обучения детей "с особыми образовательными потребностями".

В ответ на жалобы на нехватку средств минфин посоветовал оптимизировать "неэффективную сеть бюджетных учреждений", имея в виду школы, особенно те, где мало учеников. Сегодня в стране 280 школ, в которых лишь по десять учеников и более 2,3 тысячи школ, где до 100 учеников. Плюс в среднем по Украине в одном классе 19 и меньше учащихся. Все это повышает, согласно выкладкам финансового ведомства, стоимость образовательного процесса.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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