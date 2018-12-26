На Украине могут начать закрывать школы из-за нехватки денег на зарплату учителям. Долг перед ними уже превысил 1 миллиард гривен (2,5 миллиарда рублей). Об этом 26 декабря сообщает украинский новостной портал Strana.ua.

Причиной стал неправильный расчет госбюджета. Хотя оклады учителей (а их на Украине 440 тысяч) были повышены еще с начала 2017 года, в расходной части на 2018 год эти средства не заложили. В итоге доплачивать учителям вынуждены местные власти, однако далеко не во всех регионах есть такая возможность. При этом минфин Украины смог выделить лишь около 300 миллионов гривен, и то перебросив средства из других программ, таких как модернизация школ и финансирование обучения детей "с особыми образовательными потребностями".

В ответ на жалобы на нехватку средств минфин посоветовал оптимизировать "неэффективную сеть бюджетных учреждений", имея в виду школы, особенно те, где мало учеников. Сегодня в стране 280 школ, в которых лишь по десять учеников и более 2,3 тысячи школ, где до 100 учеников. Плюс в среднем по Украине в одном классе 19 и меньше учащихся. Все это повышает, согласно выкладкам финансового ведомства, стоимость образовательного процесса.