Начинается досрочная выплата январской пенсии

С 28 декабря Пенсионный фонд России начинает выплачивать январские пенсии. В досрочном режиме, как обычно перед длинными новогодними выходными, пенсию получат те граждане, у кого по обычному графику ее поступление выпадает на первую неделю месяца. Точнее, если говорить о графике новогодних выходных 2019 года, с 1 по 8 января.

Досрочно пенсию в новом, проиндексированном размере получат пенсионеры, которым по их выбору деньги поступают на банковский счет. По карте деньги можно будет получить в банкомате. Кроме того, в праздники продолжат работу дежурные отделения банков. Если же пенсию гражданину приносит почтальон, выплата пройдет уже после новогодней ночи, в первых числах января по графику работы почтовой службы в конкретном регионе и городе, уточнили для "РГ" в Пенсионном фонде.

Что касается размера индексации, как уже сообщала "РГ", с 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05 процента. Это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2018 года. Обращаем внимание: прибавка будет индивидуальной у каждого получателя страховой пенсии: у тех, кто получает небольшие выплаты, размер индексации будет меньше, чем у пенсионеров с пенсиями выше средней. А 1 тысяча рублей, о которой так много говорилось в последние месяцы, - это как раз размер увеличения средней страховой пенсии неработающих пенсионеров. Точнее, сумма составит 1016,19 руб. В результате средняя пенсия в наступающем году составит 15,4 тысячи рублей.

Средний размер увеличения страховой пенсии составит чуть больше 1 тысячи рублей

В Пенсионном фонде и минтруде еще раз напоминают: прибавка рассчитывается исходя из размера конкретной пенсии. Для ориентира Пенсионный фонд подготовил таблицу с расчетами, которую мы и публикуем сегодня.

При этом размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля.

Напомним также, что одновременно с индексацией пенсионных выплат у неработающих пенсионеров дополнительную надбавку из расчета 25 процентов от фиксированной выплаты к пенсии получат сельские пенсионеры. Эта прибавка предназначена тем, кто отработал практически всю жизнь, то есть имеет 30 лет стажа, на сельскохозяйственных работах. Второе обязательное условие: пенсионер должен жить в сельской местности. Если переехал в город и зарегистрирован по новому адресу - значит, сельским жителем он уже быть перестал. Если необходимые 30 лет на сельхозработах у человека есть - он получит в плюс к имеющейся (уже проиндексированной) пенсии 1333 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до 5334 рублей. В итоге сельские жители получают двойную прибавку.

Что касается индексации ЕДВ (ежемесячной денежной выплаты), она в 2019 году, как и в прошлые годы, пройдет с 1 февраля, сообщили "РГ" в Пенсионном фонде России. Поэтому у инвалидов и других категорий, имеющих право получать ЕДВ, в феврале общая сумма выплат еще раз подрастет.

Коэффициент индексации ЕДВ зависит от уровня инфляции в предыдущем году. Итоги года по росту потребительских цен (инфляции) Росстат обычно подводит в середине января, и после этого правительство утверждает коэффициент для перерасчета. Поэтому точный размер прибавки ЕДВ в следующем году будет известен в январе 2019 года.

Что касается работающих пенсионеров, для них никаких изменений в порядке повышения пенсий в связи с вступлением в силу нового пенсионного законодательства не произойдет. Как и прежде, перерасчет страховой пенсии для тех, кто продолжает трудиться, в 2019 году пройдет в беззаявительном порядке с 1 августа.

У сельских пенсионеров вместе с индексацией вырастет на 25 процентов фиксированная выплата

Размер прибавки к пенсии у каждого индивидуален и зависит от уровня официальной зарплаты пенсионера, при этом максимальная прибавка ограничена стоимостью трех пенсионных коэффициентов (баллов). На 2019 год утверждена стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля, то есть максимальная августовская прибавка у работающих пенсионеров составит около 260 рублей. Стоит отметить, что если пенсионер прекращает трудовую деятельность, ему пересчитают размер пенсии с учетом суммарной индексации за все "переработанные" годы после ее назначения.