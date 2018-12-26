Награждены лауреаты премии "Экономическая книга года" и победители Фестиваля экономической науки

25 декабря в медиацентре "Российской газеты" состоялась церемония награждения лауреатов общественной премии "Экономическая книга года". Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается за лучшие издания по экономике.

Открыл церемонию президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов: "Сегодня мы впервые подводим итоги премии "Экономическая книга года", и, я надеюсь, закладываем добрую традицию: ежегодно искать и находить хорошие книги, поощрять тех, кто многие годы работал над их созданием".

Юрий Якутин, сопредседатель жюри Премии, вице-президент ВЭО России, научный руководитель Издательского дома "Экономическая газета", напомнил участникам, что конкурс "Экономическая книга года" продолжает традиции Императорского Вольного экономического общества, заложенные Екатериной Великой. Общество с первого же года своего существования проводило научные конкурсы. В год основания Императорское ВЭО получило от "неизвестной особы" с инициалами "Е.И." ящик с тысячью червонных и конкурсную задачу, касающуюся крепостного труда: "В чем состоит собственность землевладельца - в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то и другое для пользы общественной иметь может?" На конкурс по такой острой социальной проблематике пришло более тысячи работ.

В этом году лучшими изданиями по экономике признаны сразу три книги. Одна из них - "История для экономистов" - интегрированный учебный комплекс в двух томах под редакцией вице-президента ВЭО России, академика РАН Александра Некипелова и президента ТПП РФ Сергея Катырина. Получать премию на сцену поднялись авторы издания - Геннадий Бордюгов и Екатерина Щербакова.

"Эта книга - не экономическая история в прямом смысле слова, и, конечно же, не история об экономических учениях, это история, которую должен знать каждый грамотный экономист, который хочет владеть не только "техническим" инструментарием, но и хочет разобраться в особенностях исследуемого предмета для того, чтобы глубже его понять", - отметил Александр Некипелов.

Сергей Катырин, президент ТПП РФ, рассказал о том, как родилась идея этого труда: "В честь столетия ТПП РФ мы организовали проект "100 надежд бизнеса". В проекте приняли участие 100 студентов, которые изъявили желание стать предпринимателями. Мы постарались помочь им освоиться в этой среде, но начали с рассказов о том, что казалось нам важным, - об истории и экономике. Из таких встреч родилась идея этого учебника".

Еще одним лауреатом премии стала книга академика РАН Абела Аганбегяна "Финансы, бюджет и банки в новой России".

"В своей книге я попытался, с макроэкономической точки зрения, взглянуть на финансы, - сказал академик РАН Абел Аганбегян. - К сожалению, в стране, финансы являются одной из самых отстающих сфер экономики. Мы отстаем по объему инвестиций и количеству так называемых "длинных" денег, мы не создали финансовый механизм экономического роста, фактически не увеличили ВВП за время существования Новой России, не создали нового "двигателя" экономики, рынок капитала и настоящей конкурентной среды. Все эти проблемы не дают идти вперед. Я предложил некоторые пути решения существующих финансовых проблем для того, чтобы мы могли вывести нашу экономику из стагнации".

Третьим лауреатом премии была названа книга "Классическая политическая экономия". Премию получал авторский коллектив издания - Александр Бузгалин, Андрей Колганов и Ольга Барашкова.

"Я рад, что книга "Классическая политическая экономия" удостоилась столь престижной премии, - отметил вице-президент ВЭО России, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ Александр Бузгалин. - Это говорит о том, что растет уважение к классическому наследию. И хотя курс классической политической экономии читается в вузах довольно редко, этот курс является базовым в Китае, США и многих европейских странах, и мы надеемся, что он вернется и в российские вузы и даст студентам знания о том, как устроено общество и почему оно развивается так, а не иначе".

Авторский коллектив решил, что денежная часть премии будет использована для развития преподавания и изучения классической политической экономии в вузах.

По каким критериям Жюри выбрало лауреатов из почти сотни изданий объяснил Дмитрий Сорокин, председатель организационного комитета Премии, вице-президент ВЭО России, член-корреспондент РАН: "Все три книги, удостоенные сегодня премии, интересно читать, они дают более широкий взгляд на то, что вокруг нас. Мы выбирали книги, которые будут интересны не только специалистам, но и широкому кругу общественности. Любому грамотному человеку. Потому что мы - Вольное экономическое общество России".

Сразу после награждения лауреатов премии "Экономическая книга года" состоялось подведение итогов Фестиваля экономической науки, который включает в себя такие знаковые мероприятия как Всероссийский экономический диктант и Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России".

24 декабря в Московском авиационном институте прошел финал Фестиваля экономической науки. В нем приняли участие отличники Всероссийского экономического диктанта, а также победители региональных и общероссийских проектных мероприятий ВЭО России.

Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института, отметил, что для вуза - честь принимать у себя финал Фестиваля экономической науки: "Очень важно, чтобы наши студенты были не только талантливыми инженерами, но и людьми, которые глубоко понимают экономику, потому что именно она стоит сегодня во главе всех процессов".

Финалисты разделились на 13 команд. В течение двух часов молодые люди должны были решить 4 деловых кейса и ответить на 20 вопросов викторины.

Маргарита Ратникова, директор и вице-президент ВЭО России, рассказала, что жюри нелегко было подвести итоги, выбирать приходилось лучших из лучших: " Команды получили сложные задания, но справились с ними блестяще, что еще раз доказало: отличники Всероссийского экономического диктанта прекрасно владеют экономическим инструментарием".

24 декабря жюри определило три команды-победителя - "ВВП", "Экономическая элитка" и "Юные вольные экономисты". Именно они поднялись на сцену медиацентра "Российской газеты", чтобы получить премии и дипломы.

Закрывая церемонию, Дмитрий Сорокин вспомнил слова академика Леонида Абалкина "главное условия прогресса, чтобы каждое следующее поколение было хоть чуть-чуть, но умнее предыдущего".

Подведение итогов всероссийских проектов ВЭО России - премии "Экономическая книга года" и Фестиваля экономической науки - состоялось при участии Международного Союза экономистов.