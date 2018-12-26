Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. N 2792-р г. Москва "О присуждении премий Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники для молодых ученых"

Присудить премии Правительства Российской Федерации 2018 года в области науки и техники для молодых ученых и присвоить почетное звание лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых (лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых - научного руководителя авторского коллектива):

1) Александровой Татьяне Николаевне, доктору технических наук, заведующей кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет", научному руководителю авторского коллектива, Николаевой Надежде Валерьевне, кандидату технических наук, Ромашеву Артёму Олеговичу, кандидату технических наук, - доцентам кафедры, Семенихину Дмитрию Николаевичу, аспиранту, - работникам того же учреждения; Богомякову Роману Владимировичу, аспиранту федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт горного дела Дальневосточного отделения Российской академии наук, - за разработку и внедрение технологии глубокой переработки углеродсодержащего сырья: фундаментальные и прикладные исследования как основа природоподобных технологий извлечения стратегических металлов и алмазов;

2) Рингинену Дмитрию Александровичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Инженерно-технологического центра акционерного общества "Выксунский металлургический завод", научному руководителю авторского коллектива, Мунтину Александру Вадимовичу, Хадееву Григорию Евгеньевичу, Частухину Андрею Владимировичу, кандидатам технических наук, Червонному Алексею Владимировичу, - главным специалистам того же центра того же акционерного общества, - за освоение новых промышленных технологий термомеханической обработки сталей, применяемых при производстве продукции для уникальных проектов нефте- и газопроводов;

3) Хамматовой Венере Василовне, доктору технических наук, заведующей кафедрой федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Казанский национальный исследовательский технологический университет", научному руководителю авторского коллектива, Гайнутдинову Руслану Фаридовичу, Хамматовой Эльмире Айдаровне, кандидатам технических наук, доцентам кафедры, - работникам того же учреждения; Василевой Анне Константиновне, младшему научному сотруднику общества с ограниченной ответственностью Научно-производственного комплекса "ЦНИИШерсть", Матвееву Юрию Николаевичу, кандидату технических наук, технологу общества с ограниченной ответственностью "Пензенская текстильная фабрика", - за разработку технологий производства многофункциональных композиционных текстильных материалов и их практическую реализацию в отраслях экономики Российской Федерации;

4) Копылову Артуру Тиграновичу, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику федерального государственного бюджетного научного учреждения "Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича", научному руководителю авторского коллектива, Ильгисонис Екатерине Викторовне, Кайшевой Анне Леонидовне, кандидатам биологических наук, научным сотрудникам, Поверенной Екатерине Владимировне, кандидату биологических наук, старшему научному сотруднику, - работникам того же учреждения, - за разработку пептидной библиотеки для масс-спектрометрического анализа белков в составе протеома человека;

5) Шелупанову Александру Александровичу, доктору технических наук, профессору, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники", научному руководителю авторского коллектива, Евсютину Олегу Олеговичу, кандидату технических наук, старшему научному сотруднику, Исхакову Сергею Юнусовичу, кандидату технических наук, младшему научному сотруднику, - работникам того же учреждения; Акимову Дмитрию Александровичу, кандидату технических наук, заведующему лабораторией Института комплексной безопасности и специального приборостроения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "МИРЭА - Российский технологический университет", Никонову Вячеславу Викторовичу, кандидату технических наук, доценту, заместителю директора того же института того же учреждения, - за разработку и внедрение интеллектуальной комплексной гетерогенной системы безопасности территориально удаленных объектов на основе адаптивного многоуровневого моделирования и упреждающего прогнозирования инцидентов;

6) Богатову Андрею Дмитриевичу, кандидату технических наук, доценту, заместителю декана федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева", научному руководителю авторского коллектива, Волкову Александру Павловичу, аспиранту, Карпушину Сергею Николаевичу, инженеру кафедры, Родину Александру Ивановичу, кандидату технических наук, доценту кафедры, - работникам того же учреждения; Абрамовой Екатерине Николаевне, кандидату технических наук, ведущему инженеру общества с ограниченной ответственностью проектный институт "Мордовгражданпроект", - за разработку и внедрение биоцидных минеральных вяжущих и сухих строительных смесей.

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев