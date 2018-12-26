Названы главные слова 2018 года

По рейтингу Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина, среди новых слов года лидирует "шпиль" - в контексте путешествия пресловутых Петрова и Боширова в Солсбери, где они любовались местным островерхим собором. А что было еще интересного в языковой картине-2018? На этот вопрос "РГ" отвечает куратор группы "Словарь года" в "Фейсбуке" и главный редактор портала "Словари XXI века" Алексей Михеев.

Алексей Михеев: Сразу оговорюсь, что считаю не совсем верным выдвигать в роли главного какое-то одно слово. Это ложно понятый спортивный принцип. Мне кажется, что в этом году было три основных события, которые породили заметные слова. Обсуждение пенсионной реформы, чемпионат мира по футболу и отравление Скрипалей. По поводу третьего отмечу, что пока не очень понятно, имеет ли оно статус реально произошедшего или же сконструировано СМИ. Тем более что примеров псевдослов и псевдособытий сейчас полно.

Море эмоций и откликов породило слово "мундиаль". Раньше оно встречалось, пожалуй, только в речи спортивных комментаторов. Но вот сейчас, в связи с чемпионатом, вышло уже в широкий обиход.

В центр внимания пользователей сетей, электронных и бумажных СМИ попал и топоним "Никольская" - московская улица, где собирались болельщики со всего мира. Ее название тоже приобрело новый смысловой оттенок, потому что стало ассоциироваться именно с мундиалем.

Неожиданно всплыли и старые забытые "кокошники", которыми украшали себя фанаты. Кстати, они явно потеснили собой такой безоговорочный символ русской одежды, как ушанки.

Кокошники потеснили такой безоговорочный символ русской одежды, как ушанки

Одним из самых заметных объектов этого года стал Крымский мост. Тоже очень часто встречавшееся словосочетание, причем в связи с ним возникла даже некая лингвистическая коллизия. Если вы помните, было много разных обсуждений по поводу того, как назвать новое сооружение. Предлагали, например, назвать его "Керченским мостом". Но прижился именно Крымский, хотя москвичи ассоциируют с ним совсем другой мост - тот, что соединяет берега Москвы-реки в районе Парка культуры. Новизна состоит в том, что в этом году второе значение (тот, который находится в Крыму), вытеснило в общественном сознании первое московское.

Может быть, название моста специально повторили, чтобы протянуть смысловую ниточку из Москвы в Крым?

Алексей Михеев: Не знаю, получилось ли это специально или невольно. Скорее - второе, потому что, в отличие от конкурса на имена аэропортов, никаких народных голосований на эту тему не было, а ассоциативная связь все равно возникла.

Какие новые понятия в миросозерцании нашего человека появились в этом году?

Алексей Михеев: "Предпенсионный возраст". Его раньше не было, а сегодня оно вошло даже в юридические документы. С ним связан и главный претендент на титул "слово года" - прилагательное "пенсионный". Оно, пожалуй, чаще всех встречалось в 2018-м в самых разных сочетаниях: "пенсионная реформа", "пенсионный возраст" и т.д.

Были и фейковые события, родившие "слова года".

Алексей Михеев: Событие в Солсбери действительно обросло самыми разными домыслами, гипотезами и новыми словами. Появилось слово "новичок", хотя что такое "новичок" как субстанция, не вполне понятно. То ли это газ, то ли это жидкость, был ли этот "новичок" в действительности использован или нет? Мне кажется, это один из ярких примеров фейка.

Важно в этой истории то, что "новичок" обсуждается в СМИ во всех деталях. То есть реально значимым становится не сам предмет, а факт его обсуждения. И еще один связанный с этим инцидентом лексический феномен. Появилось новое словосочетание, которое обозначает не предмет и не событие, а имеет отношение к самому процессу коммуникации, к процессу манипуляции общественным мнением в медийной сфере.

Это английское словосочетание, вошедшее в русский язык, "хайли лайкли". В переводе "крайне вероятно". Это то, что для говорящего без сомнения произошло, но доказательств этому нет. Чья-то вина не доказана, но ее и не нужно доказывать, потому что это же само собой разумеется! "Хайли лайкли" характеризует как раз то, как медиа обходятся с фейковыми новостями. Например, "хайли лайкли", что российские спортсмены использовали допинг, "хайли лайкли", что российские хакеры вмешивались в выборы. И вот это словосочетание "хайли лайкли", несмотря на то, что заимствованное и, конечно, вряд ли войдет в обыденный русский язык, но вот в таком концептуальном смысле, мне кажется, оно самое главное в этом году.

Его используют всерьез или с некоей иронией?

Алексей Михеев: Сначала очень даже всерьез. Если помните, впервые так сказала Тереза Мэй, когда обвинила Россию в химической атаке. А в дальнейшем оно стало использоваться в ироническом контексте, когда действительно описывается ситуация бездоказательного обвинения: обвинителю пытаются указать, что он использует не совсем корректную аргументацию, и говорят, что, ну да, конечно, это "хайли лайкли".

Вы многие годы наблюдаете за словотворчеством в "Фейсбуке" и других сетях. Пользователи все так же злы и агрессивны? Какова тематика хайпа?

Алексей Михеев: Скажем так, если три-четыре года назад половина нового словаря была связана с событиями на Украине, то в этом году можно назвать только два: "автокефалия" и "томос". Что касается внутрироссийских событий, то, наверное, протестная лексика ушла.

Вы ведь называете и слово каждого месяца. Какое было в декабре?

Алексей Михеев: Буквально на подножку уходящего года вскочило словосочетание "желтые жилеты", которое стало маркером протеста во Франции.