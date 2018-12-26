Названы пять лучших смартфонов 2018 года

Журнал Fortune назвал пять лучших смартфонов 2018 года. Возглавил список iPhone XS Max.

Кроме яблочного смартфона, в топ-5 попали Google Pixel 3, Huawei Mate 20 Pro, OnePlus 6T и Samsung Galaxy Note9.

Смартфоны оценивались по различным параметрам. Так, iPhone лидирует благодаря своей аппаратной начинке, Pixel 3 и Mate 20 Pro выделились своими фотовозможностями. Кроме того, в устройстве от Huawei выделили продолжительную автономную работу и возможности искусственного интеллекта.

Note9 назван лучшим флагманским смартфоном на Android, а OnePlus 6T отметился быстрым подэкранным сканером отпечатка пальцев и сочетанием цены и качества.

Стоит отметить, что почти 10 лет назад в списке лучших лидировала Nokia, в 2010 году список возглавляла HTC, а с 2012 года в рейтинге попеременно доминируют устройства Apple и Samsung. Впрочем, появление в топ-5 сразу двух китайских брендов говорит о том, что в ближайшее время расклад среди лидеров может кардинально измениться.