NYTimes: Трамп не служил в армии, "откосив" по болезни

Президент США Дональд Трамп избежал 50 лет назад службы в армии благодаря тому, что получил справку с фальшивым диагнозом. Об этом 26 декабря пишет американская газета The New York Times.

По информации газеты, в 1968 году молодой Трамп пришел к ортопеду Ларри Браунстайну, и тот поставил диагноз "костная шпора". Таким образом Трамп смог получить освобождение от армии, и, возможно, от отправки на войну во Вьетнам.

NYT цитирует дочь скончавшегося в 2007 году доктора Браунстайна. Та рассказала, что, скорее всего, ее отец выдал справку молодому Трампу в качестве услуги Фреду Трампу, отцу нынешнего президента. В то время Трамп-старший владел зданием, в котором был кабинет Браунстайна. После того, как Дональд Трамп получил справку, Браунстайн смог обращаться к его отцу в любое время, и тот "сражу же приходил на помощь", рассказала дочь доктора.