Уходящий год был отмечен 200-летием со дня рождения Мариуса Петипа. В отдельно взятом балетном мире эта персона соизмерима с фигурой Гомера - краеугольный камень, создатель мифа, автор почти всего классического наследия, да еще приобретший этот статус на посту балетмейстера петербургского балета.

Так что большинство балетных боссов восприняло юбилей как санкционированную возможность избежать оригинальных постановок. Тенденцию нарушили два театра, в лидерах обычно не значившиеся. Санкт-Петербургский театр балета имени Якобсона в этом году пригласил на постановку Дагласа Ли, одного из самых интересных европейских хореографов, который смог предложить нестандартный взгляд на "Жар-птицу", избавившуюся от пут русской экзотики и обернувшуюся современным триллером.

Театр Станиславского и Немировича-Данченко представил первую в своей новейшей истории мировую премьеру - "Пижамную вечеринку" Андрея Кайдановского. Спектакль для отечественного балета оказался нестандартным - никаких манифестов, просто обаятельная сиюминутная сценка из жизни. Именно так беспафосно выглядит сегодня в мире большинство премьер, не претендующих на состязание в долголетии с шедеврами Петипа, но каждый вечер привлекающих зрителей в зал. Так что российским театрам не стоит медлить с приглашением молодого хореографа, у которого успешно развивается европейская карьера.

Но был театр, который превратил юбилей Петипа в собственный триумф. "Урал Опера Балет", как с недавних пор переназвался Екатеринбургский театр оперы и балета, выстроил на этой дате уникальный сезон. Худрук труппы Вячеслав Самодуров воспользовался рецептами Петипа и даже названием его забытого балета "Приказ короля" для создания собственной двухактной оригинальной постановки. Воплощенных идей в этом спектакле вполне достаточно для того, чтобы он был признан событием сезона. Однако за полгода до "Приказа короля" Самодуров показал "Пахиту", подхватив постановку, начатую Сергеем Вихаревым и едва не погибшую из-за его внезапного ухода из жизни. Самодуров не стал отказываться от краеугольной идеи, заложенной в новую версию старинной "Пахиты": каждый из трех актов помещен в контекст разных культурных эпох, при этом все они воплощены с помощью классического инструментария Петипа.

Уральского умения видеть цель и воплощать идеи не хватило создателям третьего сезона проекта "Большой балет" на телеканале "Культура". Он возник шесть лет назад с благородной целью популяризации жанра и открытия новых имен. Благодаря первому "Большому балету" вся страна узнала юных Ольгу Смирнову и Владислава Лантратова из Большого театра, едва приземлившегося в Москве после лондонского побега Сергея Полунина и внезапно победивших с ними наравне пермяков Ксению Барбашеву и Александра Таранова. В нынешнем сезоне телеканал не смог заинтересовать проектом главных балетных тяжеловесов - Большой, Мариинский, Пермский театры, которые по разным причинам отказались от участия. Тем не менее и нынешний "Большой балет" мог бы гордиться открытыми новыми именами - если бы рядом с начинающими не оказались сформировавшиеся звезды, если бы критерии оценок были понятны не только судьям, если бы четко были сформулированы требования к программам, а телеканал, как прежде, позаботился о том, чтобы участники имели возможность работать с хореографами международного класса и порой не тащили на экран клубную самодеятельность, компрометирующую их вкус и профессионализм, - если русский балет хочет по-прежнему видеть себя впереди планеты всей.