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26.12.2018 21:10
Рубрика: Культура

Свет с Урала

Итоги 2018 года по версии обозревателя "РГ"
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Уходящий год был отмечен 200-летием со дня рождения Мариуса Петипа. В отдельно взятом балетном мире эта персона соизмерима с фигурой Гомера - краеугольный камень, создатель мифа, автор почти всего классического наследия, да еще приобретший этот статус на посту балетмейстера петербургского балета.
Новая версия старинной "Пахиты" в Екатеринбургском театре "Урал Опера Балет" - одно из главных событий года. Фото: Ольга Керелюк Новая версия старинной "Пахиты" в Екатеринбургском театре "Урал Опера Балет" - одно из главных событий года. Фото: Ольга Керелюк
Новая версия старинной "Пахиты" в Екатеринбургском театре "Урал Опера Балет" - одно из главных событий года. Фото: Ольга Керелюк

Так что большинство балетных боссов восприняло юбилей как санкционированную возможность избежать оригинальных постановок. Тенденцию нарушили два театра, в лидерах обычно не значившиеся. Санкт-Петербургский театр балета имени Якобсона в этом году пригласил на постановку Дагласа Ли, одного из самых интересных европейских хореографов, который смог предложить нестандартный взгляд на "Жар-птицу", избавившуюся от пут русской экзотики и обернувшуюся современным триллером.

Фото: Irina Tuminene
Самые известные балетные постановки с участием fashion-дизайнеров

Театр Станиславского и Немировича-Данченко представил первую в своей новейшей истории мировую премьеру - "Пижамную вечеринку" Андрея Кайдановского. Спектакль для отечественного балета оказался нестандартным - никаких манифестов, просто обаятельная сиюминутная сценка из жизни. Именно так беспафосно выглядит сегодня в мире большинство премьер, не претендующих на состязание в долголетии с шедеврами Петипа, но каждый вечер привлекающих зрителей в зал. Так что российским театрам не стоит медлить с приглашением молодого хореографа, у которого успешно развивается европейская карьера.

Но был театр, который превратил юбилей Петипа в собственный триумф. "Урал Опера Балет", как с недавних пор переназвался Екатеринбургский театр оперы и балета, выстроил на этой дате уникальный сезон. Худрук труппы Вячеслав Самодуров воспользовался рецептами Петипа и даже названием его забытого балета "Приказ короля" для создания собственной двухактной оригинальной постановки. Воплощенных идей в этом спектакле вполне достаточно для того, чтобы он был признан событием сезона. Однако за полгода до "Приказа короля" Самодуров показал "Пахиту", подхватив постановку, начатую Сергеем Вихаревым и едва не погибшую из-за его внезапного ухода из жизни. Самодуров не стал отказываться от краеугольной идеи, заложенной в новую версию старинной "Пахиты": каждый из трех актов помещен в контекст разных культурных эпох, при этом все они воплощены с помощью классического инструментария Петипа.

Фото: Предоставлены Пермским театром оперы и балета имени П.И. Чайковского
Пермская "Баядерка" поставила точку в Годе Петипа

Уральского умения видеть цель и воплощать идеи не хватило создателям третьего сезона проекта "Большой балет" на телеканале "Культура". Он возник шесть лет назад с благородной целью популяризации жанра и открытия новых имен. Благодаря первому "Большому балету" вся страна узнала юных Ольгу Смирнову и Владислава Лантратова из Большого театра, едва приземлившегося в Москве после лондонского побега Сергея Полунина и внезапно победивших с ними наравне пермяков Ксению Барбашеву и Александра Таранова. В нынешнем сезоне телеканал не смог заинтересовать проектом главных балетных тяжеловесов - Большой, Мариинский, Пермский театры, которые по разным причинам отказались от участия. Тем не менее и нынешний "Большой балет" мог бы гордиться открытыми новыми именами - если бы рядом с начинающими не оказались сформировавшиеся звезды, если бы критерии оценок были понятны не только судьям, если бы четко были сформулированы требования к программам, а телеканал, как прежде, позаботился о том, чтобы участники имели возможность работать с хореографами международного класса и порой не тащили на экран клубную самодеятельность, компрометирующую их вкус и профессионализм, - если русский балет хочет по-прежнему видеть себя впереди планеты всей.

Культура Театр Танец Гид-парк Итоги 2018 года
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