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26.12.2018 16:01
Рубрика: Экономика

Определены темы дискуссий программы "Русского дома" в Давосе

На официальном сайте проекта "Русский дом" в Давосе разместили деловую программу мероприятия.

Проект Фонда Росконгресс состоится 21-25 января 2019 года в швейцарском Давосе и продолжит традицию ежегодных международных встреч и партнерского диалога по самым важным вопросам развития экономического, культурного и научно-технического сотрудничества.

"В зависимости от международной экономической повестки деловая программа "Русского дома" всегда динамично меняется. В текущем году в нее включены новые направления, касающиеся внедрения технологий искусственного интеллекта в пространство городских территорий и аккумулирования потенциала людей старшего возраста в активный ресурс общества", - отметил советник Президента РФ Антон Кобяков.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Вопросы современного предпринимательства в эпоху глобальных технологических изменений и интеграцию российского бизнеса в современную мировую экономику обсудят участники сессии "Россия: ДНК нового предпринимателя".

Сессия "Цифровая трансформация городов: перспективы внедрения искусственного интеллекта в управление муниципальными процессами и процедурами" будет посвящена развитию концепции "умных городов" и лучшим практикам цифровой трансформации агломераций.

В последнее десятилетие темпы развития России в таких сферах, как электронная коммерция, мобильная телефония и финансовые технологии, по меньшей мере, не уступали показателям развитых стран - если не превосходили их. Может ли Россия обойти развитые рынки в технологических инновациях? Какие секторы находятся в лучшей позиции, чтобы возглавить прогресс? Могут ли санкции сдерживать темпы дальнейшего технологического развития в России - или, наоборот, дать дополнительный стимул? Эти и другие вопросы встанут на повестке перед участниками дискуссии "Экономика России - шаг вперед".

Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе

Роль старшего поколения во многих аспектах жизни общества в России, как и в других развитых странах, оказывает все большее влияние на экономику. Инфраструктура и социальные институты меняются под потребности пожилых людей. Как государству и бизнесу перестроить свои институты для адаптации стратегий под категорию потребителей старшего поколения обсудят участники сессии "Серебряная экономика" - реализуя потенциал экономического роста".

Обсуждение в рамках сессии "Частные корпорации VS киберпреступность: коллаборация как ключ к успеху" будут сфокусированы на проблемах корпоративной кибербезопасности и связанных с этим вопросов трансграничного взаимодействия и развития международного сотрудничества для совместной борьбы против глобальной киберпреступности.

В рамках деловой программы также запланирована закрытая встреча Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

К участию в деловой программе "Русского дома" в Давосе приглашены известные бизнесмены и международные эксперты.

Экономика ВЭД Давосский форум
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