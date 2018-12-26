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Рубрика: В мире

Пара из России потерялась в лесу на Пхукете

Полиция Таиланда помогла двум российским туристам, потерявшимся в лесу на острове Пхукет.

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Nation, 28-летняя девушка и 29-летний парень взяли в аренду мопед и отправились отдыхать в провинцию Пхангнга.

По словам пары, они провели там две ночи и собирались ехать обратно, но потерялись. К счастью, у россиян был с собой мобильный телефон. С его помощью они связались с туристической полицией.

Правоохранители посоветовали воспользоваться GPS, а также подсказали, в какую сторону необходимо двигаться. Через четыре часа туристы смогли выбраться из лесопарковой зоны.

В мире Юго-Восточная Азия Таиланд
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