Патриарх Кирилл назвал "провалом" итоги "объединительного собора" в Киеве

Патриарх Кирилл назвал "полным провалом" итоги прошедшего 15 декабря "объединительного собора" в Киеве. По его словам, результатом "собора" которого стала "незаконная, антиканоническая легализация раскольников" Константинопольским патриархом Варфоломеем.

"Полный провал "объединительного собора" - никакого объединения не произошло, произошло объединение раскольников, их незаконная, антиканоническая легализация со стороны патриарха (Варфоломея - прим. ред.), юрисдикция которого не распространялась на украинскую землю и не могла распространяться", - заявил Предстоятель РПЦ на заседании Высшего церковного совета, который проходит сегодня.

Патриарх Кирилл призвал всех верующих молиться за каноническую церковь на Украине. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. "Силы зла не сумеют разрушить благодатное тело Церкви на Украине", - цитирует Владимир Легойда слова предстоятеля РПЦ.

Напомним, 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата состоялся так называемый "объединительный собор". Каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата отвергла приглашение Константинополя об участии в соборе, тем самым объявив о нелегитимности собрания.