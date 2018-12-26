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Рубрика: Власть

Угроза справа

Николай Патрушев: Налицо перспектива формирования в Европе неонацистского союза с опорой на ультраправые силы
Текст: Иван Егоров
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью "Российской газете" рассказал о том, почему США и страны Запада закрывают глаза на неонацистскую риторику Киева.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Николай Платонович, на одном из последних заседаний Генассамблеи ООН против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма проголосовали только две страны - Украина и США. Как вы оцениваете подобный демарш?

Николай Патрушев: Голосование США и Украины против российской резолюции вполне укладывается в рамки проводимой данными государствами стратегической линии на использование неонацистских и ультраправых сил в собственных политических интересах.

Эта стратегия проявилась уже в ходе поддержанного Вашингтоном государственного переворота на Украине в 2014 году.

ФБР выявляет все больше фактов о том, как лидеры ультраправых группировок из США месяцами стажируются в составе радикальных организаций на Украине

Нацистская символика, риторика этнического превосходства, русофобские идеи - все это сегодня стало неотъемлемой частью государственной политики Киева.

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Буквально на днях Порошенко подписал закон о признании ветеранами войны участников группировки ОУН-УПА, устраивавших погромы на Украине и в Польше.

Это откровенное глумление над памятью десятков миллионов невинных жертв нацизма в годы Второй мировой войны, а, следовательно, презрение не только к собственному народу на Украине, но и всей Европе.

Тем более странно выглядит позиция Соединенных Штатов, сотни тысяч граждан которых воевали против гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. Складывается ощущение, что Вашингтон сегодня разделил нацистов на плохих и не очень плохих, а в чем-то может быть и вполне хороших и правильных нацистов.

Николай Патрушев: Очевидно, что Вашингтон, заинтересованный в сохранении Порошенко в качестве главы государства на второй срок, готов закрыть глаза на его связи даже с самыми одиозными деятелями из лагеря украинских неонацистов. Ощущая такую поддержку, Порошенко уверенно идет на любые провокации, в том числе на российско-украинской границе. С учетом приближающихся выборов, можно прогнозировать, что новые подобные акции при поддержке США следует ждать уже в ближайшем будущем.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ни в одной другой стране неонацистские политики не контролируют службу безопасности и не занимают важные посты в министерстве внутренних дел. Ультраправые силы активно легализуются, обретают экономический и социальный фундамент, устанавливают связи с неонацистскими группировками за рубежом.

Сами американские СМИ сообщают, что на базе неонацистского батальона "Азов" тренируются американские радикалы, продвигающие идею "белого превосходства". В ходе своих расследований ФБР выявляет все больше фактов о том, как лидеры ультраправых группировок из США месяцами стажируются в составе радикальных организаций на Украине.

В США действуют сотни правоэкстремистских группировок. В их числе - и организации украинских неонацистов, созданные, к примеру, военными преступниками из дивизии СС "Галичина".

А почему обо всем этом молчит прогрессивное мировое сообщество, например, в лице тех же стран, которые входили в антигитлеровскую коалицию? И почему, как только Москва поднимает действительно важный вопрос об опасности возрождения нацизма, в ответ слышим, что никакой угрозы нет, а вся угроза для Запада как раз исходит от России?

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Николай Патрушев: Не все мировое сообщество молчит. Многие страны нас поддерживают, например, очень активно Израиль, гражданам которого не нужно напоминать об ужасах нацизма. А что касается позиции США и некоторых европейских стран, то в этом, как раз, нет ничего удивительного и нового. Достаточно вспомнить, что точно так же Запад закрывал глаза на возникновение нацизма после Первой мировой войны. Многие видные политики в Великобритании, Франции, США видели в нацистах в 1920 - 1930 годы потенциальных союзников, которых можно будет легко отправить в "крестовый поход" против Советского Союза.

Сейчас мало кто вспоминает о том, что именно инвестиции из США помогли Гитлеру буквально за считанные годы создать гигантскую военную промышленность. При этом сотрудничество нацистов и американского бизнеса не остановилось даже после вступления США во Вторую мировую войну. Бизнесмены и банкиры из "страны свободы" активно торговали с гитлеровской Германией через третьи страны, поставляя врагу дефицитные товары и тем самым давая нацистам возможность продолжать войну.

Сегодня налицо близкая перспектива формирования в Европе неонацистского союза. Этому способствует курс на пересмотр истории, прежде всего признанных итогов Второй мировой войны, взятый рядом западных государств. Пересмотр и фальсификация исторических фактов используется в том числе для разжигания русофобских настроений и ведения антироссийской пропаганды. Освобождение Европы от нацизма советской армией замалчивается, тогда как преступления гитлеровского режима и его пособников намеренно преуменьшаются, а отдельными "младоевропейцами" - даже героизируются.

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