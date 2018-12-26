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26.12.2018 17:05
Рубрика: Власть

Запретные списки

Перечень наркотических средств дополнили
Текст: Владимир Богданов
Сразу два постановления, дополняющие перечень запрещенных наркотических средств и психотропных веществ, подписаны главой правительства Дмитрием Медведевым. Соответствующие документы размещены на сайте кабмина.

Запретные списки пополнили новые психоактивные средства, зафиксированные Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании на территории нескольких европейских стран, таких как Греция, Люксембург, Испания, Словения, Польша, Франция, Чехия, Австрия, Великобритания, Португалия. Эти новые вещества включены в разделы списков I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.

В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке

В пояснительной записке к одному из документов сказано: "В настоящее время синтез и распространение новых видов психоактивных веществ, которые попадают в теневой оборот в обход действующего законодательства, способствуют поддержанию высокой степени наркоугрозы".

Например, метамфетамины были ранее запрещены. Но, по данным спецслужб, подпольные наркохимики начали синтезировать новые молекулы дури, в частности, амфетаминов. И новые яды спокойно распространяются. К сожалению, нужно время, чтобы их включить в запретные списки.

Напомним, в свое время предлагалось вновь появившееся смертельное зелье тут же временно запрещать до окончания экспертизы. Это бы спасло сотни жизней. Новые вещества будут всегда появляться. Наука не стоит на месте. Криминальная в том числе.

Власть Работа власти Власть Безопасность Правительство Председатель Правительства Борьба с наркотиками
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