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Перезапуском "Горца" займется режиссер "Джона Уика"

Новости
    26.12.2018, 17:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Ремейк-перезапуск легендарного фэнтези-боевика "Горец" все еще в повестке дня. Такую обнадеживающую информацию американский актер, каскадер, постановщик трилогии "Джон Уик" Чад Стахелски сообщил Entertainment Weekly. Заверив, что по-прежнему крайне заинтересован в проекте.

Правда, по датам и иным нюансам пока без уточнений.

Права на "Горца" были приобретены студией Summit Entertainment десять лет назад, далее перейдя к Lionsgate. И все это время вокруг ремейка происходит едва заметное глазу движение. Которое, похоже, притянуло конструкцию чуть ближе к реализации после того, как Райан Кондал, один из создателей фантастического сериала "Колония", дописал сценарий.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам каскадера, мир "Горца" "страшно похож на "Джона Уика". И там, и там - "великая мифология". И перед обоими героями стоят сложные задачи.

"Кем может стать человек, который пятьсот лет дерется на мечах? Поскольку в душе я по-прежнему каскадер, мне интересно, как можно переосмыслить битвы на мечах? Вот этим мы как раз сейчас и занимается", - говорит.

Чад добавляет, что очень любит оригинального, первого "Горца", и сейчас в связи со всем этим находится в хорошем положении, поскольку на проекте его все поддерживают, и команда, и продюсеры, и студия. По сути, предоставив полную свободу.

Плюс, рассказал Стахелски, у него в плане - экранизация фантастического романа Ричарда Кадри "Сэндмен Слим", по которому сейчас пишется сценарий.

Премьера третьей части "Джона Уика", которую Чад характеризует словом "глобальная", состоится в мае 2019-го. Помимо Ривза, в ленте снялись Холли Бери, Иэн Макшейн, Руби Роуз, Хироюки Санада, Лоуренс Фишборн, Джон Легуизамо, Марк Дакаскос.

Первый "Горец" (Highlander) вышел в 1986-м. Режиссер - Рассел Малкэхи. В ролях - Кристофер Ламберт, Шон Коннери, Клэнси Браун. В 1990-м тот же Малкэхи поставил сюжетно усложненный сиквел. В 94-м вышел триквел. В 2000-м - финансово провальная четвертая часть. И так далее. Включая сериал, сериал-спинофф, аниме, множество книг, видеоигры, прочее.

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