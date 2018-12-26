Песков: В Кремле не ведут работу по анализу Конституции

Позиции по вопросу необходимости оценки Конституции в Кремле нет.

Комментируя предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина по оценке актуальности Основного закона страны, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Пока позиции нет. Экспертные точки зрения, в том числе Володина, действительно, озвучиваются".

"Какой-то позиции на этот счет не сформулировано и каких-то работ не производится", - сказал Песков.

На вопрос о том, какие положения Конституции в Кремле находят, что надо переосмыслить, пресс-секретарь главы государства ответил: "В Кремле не находят - надо спрашивать у автора инициативы".

Когда журналисты попросили прокомментировать, имел ли что-то конкретное в виду президент, когда говорил, что Конституция - живой организм, Песков заметил: "Нет, в целом". Он также отрицательно ответил на вопрос о том, ведется ли подготовка к конституционному собранию юристов и специалистов.

На вопрос о том, имеет ли место актуальность анализа положений Конституции или все устраивает, представитель Кремля сказал: "Нет, никаких позиций на этот счет никем не формулируется".