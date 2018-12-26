Почти треть украинцев считает ситуацию в стране "критической"

Украинская социологическая группа "Рейтинг" провела опрос, как местные жители оценивают политическую ситуацию в своей стране. Результаты опроса обнародованы на странице группы.

Как оказалось, порядка 58 процентов опрошенных полагают, что ситуация на Украине "напряженная", а 31 процент даже назвали ее "критической".

"Критической" ситуацию назвали в основном на юго-востоке страны и в Хмельницкой области.

74 процента респондентов считают, что страна движется "в неправильном направлении". Больше всего таких оказалось в Одесской, Луганской, Херсонской и Хмельницкой областях. При этом 17-20 процентов опрошенных ожидают, что в будущем году станет еще хуже. Примерно такое же количество смотрят в будущее более или менее оптимистично.

В опросе приняли участие 40 тысяч респондентов по всей Украине, за исключением ДНР и ЛНР. Исследование проводилось с 16 ноября по 10 декабря.