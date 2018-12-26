Погранслужба рекомендовала гражданам проверить себя в списках должников

26 декабря служба судебных приставов провела по всей стране акцию "Узнай о своих долгах". В людных местах были развернуты мобильные пункты, где граждане могли навести справки про себя.

Тем же, кому не повезло вчера встретить судебного пристава, Пограничная служба ФСБ России настоятельно рекомендовала самостоятельно проверить себя в открытой базе судебных приставов. Сделать это можно в банке данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов.

В открытой части есть информация только о том, числится ли за человеком какие-то долги. Напомним, судебные приставы занимаются теми, кто должен по суду или оштрафован по Кодексу административных правонарушений, например, нарушителями правил дорожного движения.

Даже если человек погасит долг прямо в аэропорту, необходимо время: сначала пристав должен снять ограничение, а постановление по электронным каналам поступить в пограничную службу ФСБ

Алиментщики, должники по коммунальным счетам, неплательщики налогов и многие другие рискуют оказаться в сфере действия судебных приставов.

Если в открытой базе фамилии человека нет, значит он чист. Если же он должен, появится информация, сколько должен, какой пристав ведет его дело, контакты. Дальше надо будет обращаться в службу судебных приставов, чтобы узнать, нет ли каких ограничений, например, не запрещен ли выезд за границу.

Также можно завести личный кабинет на сайте ведомства или скачать приложение "ФССП" на смартфон, тогда человеку будут приходить уведомления, что в его отношении возбуждено исполнительное производство.

Как сообщили вчера в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Москве, по данным на 1 декабря под ограничением права выезда находились 93 тысячи должников.

"Наиболее часто эту меру применяют в отношении должников по алиментным платежам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным услугам, кредитам, уголовным и административным штрафам", - рассказали в столичном управлении ведомства.

Списки невыездных продолжают расти. "За 11 месяцев этого года судебными приставами УФССП по Москве вынесено более 214 тысяч постановлений о временном ограничении должников на выезд из Российской Федерации (действуют в течение 6 месяцев или до оплаты долга. - Прим.)", - сообщили в ведомстве. Число таких постановлений в Москве в этом году выросло на 60 процентов. За 10 лет общее число невыездных должников только в Москве выросло в 30 раз.

Как сообщили "РГ" в управлении ФССП России по Москве, в этом году не планируется вводить дежурство судебных приставов на новогодние праздники в аэропортах, как было раньше. Даже если человек погасит долг в аэропорту, потребуется определенное время на то, чтобы ограничение было снято и документ дошел до пограничной службы. По закону на это отводится до суток. Поскольку дежурных приставов в аэропортах не будет, на месте никто не поможет ускорить процесс. Поэтому и в погранслужбе рекомендовали своевременно решать вопрос со снятием ограничения на выезд за границу.