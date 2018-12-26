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Рубрика: Экономика

Покупатели рассказали, что их волнует при выборе детского подарка

Текст: Екатерина Ясакова

С 3 по 21 декабря в Роспотребнадзор поступило 8,7 тысячи обращений за консультациями. Четверть обратившихся интересовались покупкой сладких новогодних подарков (более 24,6 процента от общего числа консультаций).

Потребителей волновал вопрос о сопроводительных документах к сладостям, которые должны быть у продавца, и могут ли они их увидеть по требованию. Кроме того, интересовали требования к маркировке и обязанность производителя указывать перечень кондитерских изделий, которые могут быть вредны и нежелательны для приобретения в качестве подарков.

Фото: depositphotos.com
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Также потребители задавали вопросы о том, как правильно выбрать детскую игрушку для ребенка, какие товары можно покупать для детей до 3-х лет. Самое главное, многих интересует, какие игрушки представляют опасность для самых маленьких детей, какие параметры на это указывают (например, резкий запах игрушки).

Напомним, что ранее Роспотребнадзор предупреждал покупателей, что игрушки внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями должны иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами, а сама упаковка подарка должна быть также безопасной.

Также потребителей интересовали вопросы качества и безопасности карнавальной одежды и новогодних костюмов, которые также раскрашены в яркие цвета, а значит могут быть токсичны и опасны для здоровья ребенка.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор Новый год
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