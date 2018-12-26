Посольства США закупают шпионское оборудование для использования за рубежом

Посольства США за рубежом в массовом порядке приобретают специальное разведывательное оборудование, словно готовятся к новой "холодной войне", свидетельствует сайт WikiLeaks.

Из общей базы данных закупок диппредставительств, обнародованной сайтом, шестнадцать тысяч запросов было сделано на приобретение подслушивающих устройств, а также с целью организации тайной видеозаписи. Так, посольство США в Сальвадоре попросило поставщиков предоставить 94 шпионские камеры, большинство из которых замаскированы под различные предметы, такие как галстуки, пуговицы, часы, зажигалки, флешки и ручки. Похожие заявки организовали американские диппредставительства в Колумбии, Панаме и других латиноамериканских странах, которые в последнее время стали предметом тайной деятельности США, утверждает сайт.

Кроме того, как стало известно, посольство США на Украине заказало и уже получило замаскированные под бытовые приемники радиостанции и приборы для наблюдения, а также двадцать специальных диктофонов. Госдеп также запросил для генконсульства во Франкфурте-на-Майне оборудование для проникновения в коммуникационные сети Черногории, а также устройства для подслушивания мобильных телефонов в Армении и анализа полученных сведений.

Ранее WikiLeaks со ссылкой на секретные документы ЦРУ назвал диппредставительство во Франкфурте центром кибершпионажа США в Европе с многомиллионным бюджетом и сотнями сотрудников. "Будьте осторожны, общаясь с американскими дипломатами: в их бабочках могут прятаться "жучки", - иронизирует по поводу новых разоблачений WikiLeaks официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.