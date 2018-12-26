Граждане должны в своей текущей жизни, а не на бумаге, почувствовать изменения к лучшему от реализации национальных целей развития, напутствовал вчера президент Владимир Путин правительство на работу в следующем году.

В среду после последнего в году заседания кабинета министров в Дом правительства по традиции приехал глава государства, чтобы кратко подвести итоги и поговорить о рабочих планах с 1 января. Уходящий 2018 год получился особенным из-за политической повестки. После выборов президента страна получила обновленный состав кабинета министров - в него пришли люди, зарекомендовавшие себя в регионах.

Новое правительство активно включилось в реализацию национальных планов развития, сформулированных главой государства, за что и получило благодарность от президента. Глава государства отдельно поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за то, что не просто взял работу по национальным проектам под личный контроль, но и сам активно участвует в разработке и планах их реализации. "Все мы должны сделать все необходимое, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели", - обратился лидер страны к министрам. "Очень рассчитываю, что вместе нам удастся эту работу поставить на нужный профессиональный уровень и все мы будем работать как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов, которые они должны почувствовать не на бумаге, а в жизни - в текущей своей жизни, - чувствуя, понимая, что она меняется к лучшему", - заявил президент.

Дмитрий Медведев заверил, что в правительстве прекрасно понимают, насколько сложная предстоит работа. "Здесь очень важно, чтобы все соответствовали своим компетенциям, и очень важно, что президент поддерживает начинания правительства", - считает он.

Уже через несколько дней - с 1 января - начинается активная фаза воплощения в жизнь прописанных в национальные проекты задач. В понедельник правительство при участии всех регионов провело заседание президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждали аспекты реализации программ на местах. "Потому что очевидно, что все важнейшие национальные задачи должны решаться на земле - в регионах, муниципалитетах", - заметил премьер-министр. Федеральное правительство возьмет на себя координацию и контроль за выполнением поставленных главой государства целей. При этом министры, пообещал Медведев, будут вести свою работу не из кабинетов, а выезжать непосредственно в регионы.

С 1 января начинается активная фаза воплощения в жизнь прописанных в национальные проекты задач

- Уверен, мы постараемся достичь тех задач, которые вами поставлены, - обратился глава правительства к президенту. - Причем именно в таком ключе, как всегда и говорилось - в каждом году люди должны чувствовать, что появляются изменения к лучшему, что те цели, которые заложены в указе, уже исполняются. Это должно быть не к 2024 году, а идти ежегодно.

До визита главы государства кабинет министров на заседании успел одобрить последние в этом году законопроекты. В частности, поправки в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, устанавливающие четкие критерии для определения социального предпринимательства.

Это позволит обеспечить адресную государственную поддержку таким предприятиям в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству.

Сведения о социальных предприятиях будут вносить в единый реестр. Социальным предпринимателем, во-первых, будет считаться бизнесмен, работающий в сфере оказания общественно полезных услуг, таких как экология, образование, культурно-просветительская деятельность. "Доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50 процентов", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев. Во-вторых, социальный предприниматель должен брать на работу людей, которым сложно трудоустроиться, в том числе инвалидов, пенсионеров, людей предпенсионного возраста, многодетных родителей, выпускников детских домов. Доля таких работников должна составлять не менее 50 процентов, а доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов. В-третьих, социальное предприятие должно обеспечивать доступ товаров, которые были произведены социально уязвимыми категориями граждан, к рынку сбыта. "Такая поддержка необходима, чтобы продукция, которая производится в малых объемах, часто вручную, ориентирована на конкретного потребителя, попала на рынок", - сказал председатель правительства.

Также согласованы поправки в закон об обращении медицинских наркотических препаратов, которые позволят полностью заместить импорт наркосодержащих лекарственных субстанций для производства обезболивающих препаратов. Государственные предприятия получат право производить не только субстанцию и готовые лекарственные формы, но и выращивать наркосодержащие растения. Пока что, подчеркнул министр промышленности и торговли Денис Мантуров, практически вся закупаемая субстанция для обезболивающих препаратов - импортная и из нее производятся только готовые лекарственные формы. Производством субстанций займутся Московский эндокринный завод и "ГосНИИОХТ", единственные, кто обладает лицензиями на производство наркосодержащих и психотропных лекарственных средств. "Мы будем размещать производство субстанции на предприятии Почеп в Брянской области, - добавил Мантуров. - Это один из объектов химутилизации, который завершил работу сейчас. Современная инфраструктура будет предоставлена для этих целей". Для обеспечения потребностей страны в субстанции для обезболивающих нужно 100 гектаров земли.

Безопасность

"Авангард" призовут на службу в 2019-м

Ранее днем глава государства приехал в Национальный центр управления обороной, чтобы лично наблюдать за финальными испытаниями ракетного комплекса "Авангарда". Пуск провел боевой расчет РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. Во время полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на Дальнем Востоке. Испытания планирующего крылатого блока показали, что он способен обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

"Новая система "Авангард" неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. Это большой успех и большая победа!" - заявил Владимир Путин сразу после проведенного пуска.

Все важнейшие национальные задачи должны решаться на земле - в регионах, муниципалитетах

Президент поблагодарил всех, кто принимал участие в создании ракетного комплекса, с большим событием в деле обеспечения безопасности государства. "Дальше будем работать по планам - и по этой системе, и по другим перспективным системам вооружения для оснащения армии и флота", - заверил президент.

"Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед", - сказал глава государства.

Первый полк "Авангарда" в войсках стратегического назначения, по словам Владимира Путина, будет развернут в российской армии в следующем году.