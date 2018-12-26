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26.12.2018 16:30
Рубрика: Власть

Президент подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства

Текст: Евгений Гайва

Президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль над использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Застройщики, привлекающие средства дольщиков, должны будут с 1 июля 2019 года в обязательном порядке использовать эскроу-счета. То есть средства граждан станут зачисляться не на счет строительной компании, а на специальный счет в банке, который будет заморожен до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. При этом финансировать проекты застройщики должны будут с помощью банковских кредитов.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Предусматривается, что новая схема финансирования должна применяться для всех долевых проектов, в том числе уже запущенных. Исключение планируется сделать только для проектов, соответствующих установленным Минстроем критериям, учитывающим степениь строительной готовности домов и количество заключенных в их отношении договоров долевого участия (ДДУ).

Также исключается механизм плановых проверок застройщиков. Но перечень оснований для внеплановых проверок, наоборот, расширяется.

Власть Работа власти Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Президент
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