Президент подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства

Застройщики, привлекающие средства дольщиков, должны будут с 1 июля 2019 года в обязательном порядке использовать эскроу-счета. То есть средства граждан станут зачисляться не на счет строительной компании, а на специальный счет в банке, который будет заморожен до тех пор, пока застройщик не выполнит обязательства по сдаче объекта. При этом финансировать проекты застройщики должны будут с помощью банковских кредитов.

Предусматривается, что новая схема финансирования должна применяться для всех долевых проектов, в том числе уже запущенных. Исключение планируется сделать только для проектов, соответствующих установленным Минстроем критериям, учитывающим степениь строительной готовности домов и количество заключенных в их отношении договоров долевого участия (ДДУ).

Также исключается механизм плановых проверок застройщиков. Но перечень оснований для внеплановых проверок, наоборот, расширяется.