При обстреле боевиками провинции Хама ранены военные САР

Боевики местных незаконных формирований устроили обстрел ряда населенных пунктов в провинции Хама, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, которого цитирует ТАСС. Не менее четырех военных правительственной армии получили ранение и еще один погиб

Кроме того, в Идлибской зоне деэскалации боевики обстреляли несколько населенных пунктов: Бшарфа, Бейт-Зиван, Нахшебба, Сандран, а также Дарх-Абу-Асад и Джубб-Эз-Зарур провинции Латакия, Абу-Дали, Телль-Баззам, Мгайр, Зеллакият и Телль-Марак провинции Хама, а также западной и северо-западной окраин города Алеппо.

Тем временем, российские военные провели в Сирии две гуманитарные акции, восстанавливают разрушенную инфраструктуру, создают условие для возвращения беженцев. К настоящему времени восстановлены более 31 тысячи домов.