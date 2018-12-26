Прямой госдолг Украины составил более 74 млрд долларов

В ноябре 2018 года совокупный государственный (т.н. "прямой") долг Украины, равно как и гарантированный государством долг, выросли на 0,6 процента до 74,76 миллиарда долларов. Об этом сообщил Минфин Украины.

45,4 процента долга номинированы в долларах, 29,2 процента - в гривнах, 15,9 процента - в специальных правах заимствования (искусственное платежное средство, выпускаемое МВФ). Еще 8,2 процента номинированы в евро, и менее 1 процента - в японских иенах и канадских долларах.

При этом МВФ неделю назад пересмотрел прогноз роста ВВП Украины на 2019-20 годы, понизив его до 3,3 процента вместо ранее ожидавшихся 3,5 процента.

Также МВФ предполагает, что курс гривны снизится в 2019 году до 28,6 гривны за доллар, тогда как средний курс за текущий год составил 27 гривен за доллар.