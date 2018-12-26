Профсоюз предложил тестировать британских пилотов на сонливость

Профсоюз пилотов в Великобритании предложил использовать специальные компьютерные программы, позволяющие оценить уровень усталости членов экипажа.

По мнению специалистов, длительные перелеты, пересечение различных часовых поясов негативно сказывается на состоянии пилотов. Но сотрудники авиакомпаний, опасаясь штрафов и увольнений, не сообщают медработникам о своей повышенной усталости. Это может привести к печальным последствиям.

Доктор Роб Хантер заявил, что пилоты просто могут заснуть во время рейса, если нагрузка не будет распределяться более эффективно. Британская ассоциация пилотов предложила использовать компьютерную модель, которая оценивает усталость человека по шкале от 1 до 9.

Авиакомпании отнеслись к инициативе настороженно.