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26.12.2018 15:50
Рубрика: Власть

Путин: Люди должны чувствовать изменения к лучшему

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Куксин
Граждане должны в своей текущей жизни, а не на бумаге, почувствовать изменения к лучшему от реализации национальных целей развития, напутствовал президент Владимир Путин правительство на работу в следующем году.

В среду после последнего в году заседания кабинета министров в Дом правительства по традиции приехал глава государства, чтобы кратко подвести итоги и поговорить о рабочих планах с 1 января. 2018 год получился особенным из-за политической повестки. После выборов президента весной страна получила обновленный состав кабинета министров - в него пришли люди, зарекомендовавшие себя в регионах.

Обновленный после выборов состав правительства активно включился в реализацию национальных планов развития, сформулированных главой государства, за что и получил благодарность от президента. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил отдельную благодарность за то, что не просто взял работу по национальным проектам под личный контроль, но и сам активно участвует в разработке и планах их реализации. "Все мы должны сделать все необходимое, чтобы вместе с региональными командами реализовать все намеченные цели", - обратился Владимир Путин к министрам.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев рассказал о реализации нацпроектов

- Очень рассчитываю, что вместе нам удастся эту работу поставить на нужный профессиональный уровень и все мы будем работать как единая команда, добиваясь нужных для наших граждан результатов, которые они должны почувствовать не на бумаге, а в жизни - в текущей своей жизни, - чувствуя, понимая, что она меняется к лучшему, - заявил президент.

Дмитрий Медведев заверил, что в правительстве прекрасно понимают, насколько сложная предстоит работа. "Здесь очень важно, чтобы все соответствовали своим компетенциям, и очень важно, что президент поддерживает начинания правительства", - считает он.

Уже через несколько дней - с 1 января - начинается активная фаза воплощения в жизнь прописанных в национальные проекты задач. В понедельник правительство при участии всех регионов провело заседание президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсуждали аспекты реализации программ на местах. "Потому что очевидно, что все важнейшие национальные задачи должны решаться на земле - в регионах, муниципалитетах", - заметил премьер-министр. Федеральное правительство возьмет на себя координацию и контроль за выполнением поставленных главой государства целей. При этом министры, пообещал Медведев, будут вести свою работу не из кабинетов, а выезжать непосредственно в регионы.

- Уверен, мы постараемся достичь тех задач, которые вами поставлены, - обратился глава правительства к президенту. - Причем именно в таком ключе, как всегда и говорилось - в каждом году люди должны чувствовать, что появляются изменения к лучшему, что те цели, которые заложены в указе, уже исполняются. Это должно быть не к 2024 году, а идти ежегодно.

Власть Работа власти Госуправление Президент Правительство РГ-Фото
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