Путин может приехать в Давос

Президент может посетить форум в Давосе, но решение на этот счет еще не принималось.

"Мы приветствуем изменения климата в Давосе", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"И действительно, есть давнее, постоянно возобновляемое приглашение президенту приехать", - подтвердил представитель Кремля. "Пока решение не принималось, график президента в связи с международной обстановкой достаточно плотный, насыщенный", - добавил он.

"Эта тема находится на рассмотрении", - сказал Песков. На вопрос о том, не исключает ли Кремль такой возможности, он ответил: "Сейчас мы не исключаем ничего, но решений никаких нет".