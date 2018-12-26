Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе

Экологическое благополучие граждан должно быть одним из приоритетов в развитии отечественного бизнеса. Об этом заявил президент Владимир Путин.

"Приоритет [в развитии бизнеса] - это экологическое благополучие граждан", - приводит ТАСС слова главы государства в ходе его общения с российскими предпринимателями.

Путин пояснил, что речь идет в первую очередь о выборе наилучших доступных технологий для развития того или иного бизнеса. По его мнению, применение таких технологий "должно позитивно сказаться на состоянии окружающей среды" - и особенно в тех городах, где складывается наиболее непростая экологическая ситуация.