Путин: Парижское соглашение по климату не несет угроз для России

Президент РФ Владимир Путин и руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости.

На встрече с президентом лидер фракции "Справедливая Россия” Сергей Миронов обратил внимание на возможные угрозы для национальной безопасности России.

В частности, речь шла о последствиях, к которым, по мнению Миронова, может привести реализация Парижского соглашения по климату. Он заявил, что Россия в этой сфере может оказаться в положении, когда будет вынуждена сокращать добычу газа и нефти.

Во время разговора депутат передал Владимиру Путину письмо, в котором были высказаны опасения на этот счет. Но президент ответил, что не видит угроз. "Я думаю, что таких угроз реально у нас не существует, но чтобы они не возникли - конечно, давайте посмотрим", - сказал президент, обращаясь к Миронову.

Владимир Путин также поблагодарил лидера фракции за конструктивную работу "Справедливой России” в этом году.