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26.12.2018 18:54
Рубрика: Власть

Путин предложил российским бизнесменам новые проекты

Текст: Айсель Герейханова
Путин заявил, что государство видит в бизнесменах ответственных партнеров. Речь прежде всего шла о реализации национальных проектов. Президент напомнил, что уже в первом квартале 2019 года будет развернута работа по ним.

"Безусловно, в этой большой работе одно из ключевых мест принадлежит бизнесу, без этого трудно себе представить развитие экономики. Мы видим в вас ответственных и деятельных партнеров", - сказал Путин на ежегодной встрече с деловым сообществом в Кремле. Он также выразил надежду что "будут достигнуты предметные договоренности с вами и вашими коллегами, которых в этом зале может быть и нет, с бизнесом в целом по развитию нацпроектов" .

Фото: Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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В ходе своего выступления Путин обозначил направления для сотрудничества государства и бизнеса. Он напомнил о необходимости довести повышение производительности труда до 5%, обновления производств за счет современных более эффективных технологий , а также о подготовке профессиональных кадров и постоянном повышении компетенций людей, занятых в экономике страны. "Все эти задачи требуют координации усилий государства и бизнеса”, - пояснил президент.

Среди приоритетов государства Путин также назвал экологическое благополучие граждан. В этой связи он предложил российским ведущим компаниям принять участие в развитии рынка газомоторного топлива. Путин подчеркнул, что это более экологичное топливо.

"Речь идет о создании современной инфраструктуры, сети заправочных станций, а также о переводе корпоративного, общественного и коммунального транспорта на сниженный природный газ", - сказал президент. Глава государства также уточнил, что кроме влияния на экологию эти проекты должны быть действительно рыночными и приносить выгоду.
 

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент
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