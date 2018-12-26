Путин: Россия не будет впадать в изоляционизм в сфере экономики

Россия открыта для торговых, технологических, инвестиционных обменов и кооперации со своими партнерами, в особенности с партнерами по евразийской интеграции. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с российскими бизнесменами в среду в Кремле.

"Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества", - сказал президент.

Он также пообещал, что работа по улучшению делового климата внутри страны продолжится. В частности, будут упрощаться административные процедуры и наращиваться поддержка экспортеров. "Прежде всего в несырьевом секторе, в высокотехнологичных областях, в сельском хозяйстве”, - уточнил Путин.