Пылесос научили делать карты для DOOM на основе реальных помещений

Культовой игре DOOM в этом году исполнилось 25 лет. Огромная армия фанатов за четвертьвековую историю портировала шутер на массу различных устройств, а шутки про то, что DOOM не запускали только на калькуляторе, принтере, пианино, фотоаппарате или банкомате, постепенно переставали быть шутками.

Программисту и дизайнеру Ричу Уайтхаусу идея переноса игрового процесса на необычные платформы показалась слишком скучной и банальной, и он решил зайти несколько дальше. Наблюдая за своим роботом-пылесосом Roomba 980, он выяснил, что умный гаджет во время уборки запоминает и записывает траекторию перемещения по квартире.

Разработчик написал скрипт DOOMBA, благодаря которому спроектированную пылесосом схему движения по жилому помещению можно преобразовать в карту для классической игры, границы и очертания которой будут в точности повторять план жилища. Диван, стол со стульями, груда грязной одежды, брошенной на пол или заснувший кот могут быть преобразованы в ландшафт и препятствия на поле боя с виртуальным злом.

Автор проекта предусмотрел как полностью автоматическую генерацию карты, так и возможность настройки различных параметров.

Подробную инструкцию по прокачке робота-пылесоса энтузиаст выложил на своем сайте.