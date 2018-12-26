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Пылесос научили делать карты для DOOM на основе реальных помещений

26.12.2018,  
10:12
Текст:  Богдан Бобров
Фото: сайт iRobot Фото: сайт iRobot
Фото: сайт iRobot

Культовой игре DOOM в этом году исполнилось 25 лет. Огромная армия фанатов за четвертьвековую историю портировала шутер на массу различных устройств, а шутки про то, что DOOM не запускали только на калькуляторе, принтере, пианино, фотоаппарате или банкомате, постепенно переставали быть шутками.

Программисту и дизайнеру Ричу Уайтхаусу идея переноса игрового процесса на необычные платформы показалась слишком скучной и банальной, и он решил зайти несколько дальше. Наблюдая за своим роботом-пылесосом Roomba 980, он выяснил, что умный гаджет во время уборки запоминает и записывает траекторию перемещения по квартире.

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Разработчик написал скрипт DOOMBA, благодаря которому спроектированную пылесосом схему движения по жилому помещению можно преобразовать в карту для классической игры, границы и очертания которой будут в точности повторять план жилища. Диван, стол со стульями, груда грязной одежды, брошенной на пол или заснувший кот могут быть преобразованы в ландшафт и препятствия на поле боя с виртуальным злом.

Автор проекта предусмотрел как полностью автоматическую генерацию карты, так и возможность настройки различных параметров.

Подробную инструкцию по прокачке робота-пылесоса энтузиаст выложил на своем сайте.

Робот-пылесос создает карты помещения для DOOM. Фото: Rich Whitehouse
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