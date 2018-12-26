АО "ЛИМАК" вывело на рынок новые продукты

Уходящий 2018 год стал годом серьезных перемен для старейшего в Липецкой области производителя хлебобулочных и кондитерских изделий - АО "ЛИМАК". Компания модернизировала один из ключевых объектов холдинга, переосмыслила философию бренда, сделала редизайн упаковки и вывела на рынок новые продукты, которые по достоинству оценили и покупатели, и эксперты.

Дело техники

Долгие годы "ЛИМАК" не имеет себе равных на российском рынке по широте ассортимента выпускаемой продукции. В его продуктовой линейке - более 700 наименований, но хлеб по-прежнему остается визитной карточкой холдинга. Сейчас, когда потребление хлеба падает, единственный рецепт стабильности для хлебопеков - разнообразие вкусов, фасовки, способов подачи. Сделать привычный всем продукт уникальным - во многом дело техники. Поэтому холдинг начал масштабную поэтапную программу реконструкции и модернизации, которая затронула все входящие в него предприятия - 9 хлебозаводов, мукомольный комплекс и макаронную фабрику. В 2018 году реконструкция завершилась на Грязинском хлебокомбинате, ставшем для компании предприятием стратегического значения с момента вхождения в АО "ЛИМАК" в 1992 году. Предприятие выпускает ржано-пшеничный формовой хлеб, батоны из пшеничной муки высшего сорта, а с 2011 года - еще и баранки, которые реализуются по всей России.

- К началу 2018 года в Центральном регионе сложился дефицит производственных мощностей по выпуску батонов порядка 14,8 тонн в сутки, и мы могли заполнить эту нишу, - рассказывает директор предприятия Ольга Першина. - Ротационные печи, использовавшиеся ранее, не могли обеспечить требуемого качества батонов, было необходимо увеличение производственных мощностей на поточных линиях. По итогам модернизации производства нашей задачей в 2018 году стало увеличение продаж батона на 10 тонн в сутки за счет расширения географии и количества обслуживаемых розничных точек.

Финальная стадия модернизации Грязинского хлебокомбината в 2018 году прошла в несколько этапов: в апреле была запущена первая автоматизированная линия по производству батонов мощностью 10 тонн в сутки, с начала ноября заработала линия по производству формового хлеба мощностью 12 тонн продукции в сутки, а в конце декабря - вторая батонная линия мощностью 10 тонн в сутки. Запуск современных линий по производству батонов и ржано-пшеничного формового хлеба позволил хлебокомбинату свести к минимуму использование ручного труда, обеспечить стабильное стандартизированное качество и оптимальную себестоимость готового продукта, в том числе самого рентабельного в существующей линейке - нарезного батона. В ассортименте хлебокомбината появились уникальные батоны с полезными добавками - с кукурузной крупкой, отрубями, ячменно-солодовым эсктрактом, с натуральным сушеным чесноком, орегано и базиликом, с семенами льна и подсолнечника. Общий объем инвестиций в модернизацию Грязинской площадки составил 95 500 тыс. рублей без НДС, но в холдинге рассчитывают, что при нынешнем уровне спроса они окупятся за 10 месяцев.

Выше ГОСТа

Для покупателя, выбирающего продукцию на магазинной полке, самым привычным и понятным ориентиром еще с советских времен является ГОСТ - стандарт качества, гарантированный государством. "По ГОСТу - лучше, по ТУ - хуже", - такова примерная шкала ценностей большинства потребителей. О том, чтобы требовать с продукта строже, чем ГОСТ, не помышляют ни покупатели, ни абсолютное большинство производителей. "ЛИМАК" в этом смысле - исключение из правил.

В мае 2017 году завершилось формирование автономной от производства службы качества АО "ЛИМАК" - независимой структуры, отвечающей за качество сырья и готовой продукции холдинга. Сложившиеся требования внутренней экспертизы по многим параметрам жестче, чем ГОСТ, и со временем планка качества лишь повышается.

Фото: АО "ЛИМАК"

- Контроль начинается с проверки на современном автоматическом пробоотборнике партий зерна, из которого будет смолота мука - основной компонент нашей продукции, - поясняет Олеся Зеленова, исполняющая обязанности директора по качеству. - Зерно проверяется на влажность, содержание белка, примеси, зараженность вредителями. У нас достаточно внушительный перечень показателей, многие из которых жестче, чем предписывает ГОСТ. Например, допустимое содержание примесей мягких сортов пшеницы в твердых сортах у нас в 5 раз ниже, чем в ГОСТе - 2% против 10%, а показатель натуры зерна, то есть содержания в нем полезных веществ, требуемый ГОСТом - не менее 730 г/литр, по нашим нормам - не менее 750 г/литр.

Помимо физико-химических показателей качества зерна, в аккредитованных испытательных лабораториях холдинг проверяет показатели его безопасности: пестициды, микотоксины. Далее качество контролируется в процессе хранения зерна на элеваторе, при помоле и дальнейшей фасовке, затем - проверка тароупаковочных материалов и готовой продукции. Кроме контроля технологов службы качества, готовая продукция проверяется начальником лаборатории, специалистами службы качества, а также экспертами независимых аккредитованных лабораторий - например, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".

- Инвестиции в контроль качества сопровождают каждый этап модернизации любого предприятия холдинга, поэтому сложно оцифровать, сколько средств на него затрачено, - поясняет Олеся Зеленова. - Можно лишь утверждать, что эта строка расходов будет расти, поскольку мы постоянно повышаем компетентность наших специалистов-технологов и расширяем перечень исследуемых показателей. Например, за 2018 год мы провели на 20% больше испытаний сырья, а ряд исследований - в частности, на предмет фальсификации молочной продукции и содержания транс-изомеров жирных кислот - начали проводить на регулярной основе. В следующем году перечень исследуемых показателей вырастет еще на 15-20%.

О вкусах не спорят

Результат неукоснительного соблюдения внутренних стандартов качества - ежегодное признание продуктов от "ЛИМАК" экспертами пищевой индустрии. В нынешнем году награды удостоился новый премиальный продукт холдинга под брендом PastaMania. Макаронные изделия этой торговой марки получили золотую медаль международной выставки "Лучший продукт-2018", состоявшейся в рамках XXV форума "Продэкспо-2018". Выработанные исключительно из твердых сортов пшеницы, богатой клетчаткой и витаминами группы В, с повышенным содержанием белка, в уникальной zip-упаковке, макаронные изделия PastaMania быстро пришлись по вкусу и покупателям. Продажи PastaMania составили в 2018 году более 1000 тонн в месяц, и это, как уверяют в холдинге, еще не предел.

Другая новинка 2018 года - мука под брендом "МукаMania" - подходящая для приготовления и выпечки, и хлеба, с повышенным по сравнению с ГОСТом содержанием клейковины.

- Сегодня "Лимаку" принадлежит порядка 80% на региональном рынке хлеба, и нашей главной задачей является удержание существующих позиций, - поясняет коммерческий директор холдинга Денис Рандис. - Расширение географии продаж лимитировано коротким сроком годности нашей основной продукции. Но мы не ограничены в своих поисках новых рецептур хлебобулочной, кондитерской и макаронной продукции, и думаю, результаты не заставят себя ждать. А в планах на 2019 год - дальнейшее развитие существующих брендов, их дистрибуция в основных федеральных торговых сетях и расширение ассортимента.