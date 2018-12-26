В новогоднюю ночь Москва снова подтвердит статус города, который не спит - будет работать общественный транспорт, парки предложат развлекательную программу, катки пригласят встретить 1 января на коньках, а число артистов на улицах побьет все прежние рекорды. Корреспондент "РГ" собрал главные причины, по которым очевидно: просидеть в Новый год за столом в квартире - это украсть у себя праздник.

Пешеходная Тверская

К этому Новому году столица подготовилась особенно основательно, поскольку ожидает рекордного наплыва туристов - в отелях практически не осталось свободных номеров, а в поездах, идущих в столицу в новогодние каникулы, раскуплены все билеты. Прибавьте к туристам москвичей, которые тоже не прочь встретить главный праздник в родном городе, и станет понятно, что пусто на улицах Москвы не будет.

Учитывая это, столичные власти решили сделать главную городскую улицу пешеходной, причем не только в новогоднюю ночь, а на целых три дня - с 31 декабря по 2 января. В последний день 2018-го на Тверской во время прогулки от Пушкинской площади до Охотного Ряда Новый год можно будет встретить несколько раз в разных эпохах!

Например, ближе к Пушкинской праздник будут отмечать в стиле 1950-60-х годов, а уже у Камергерского вы окунетесь в 1970-80-е с популярной в то время музыкой, только вышедшим на экраны фильмом "Ирония судьбы, или С легким паром!" и другими атрибутами времени. Ближе к Охотному Ряду гостей встретят уже 1990-е и 2000-е, а на Моховой зазвучат современные ритмы. "Каждые полчаса на Тверской будут проходить музыкальные и танцевальные представления, а каждый час гостей ждут музыкальные флешмобы, - рассказали "РГ" в оргкомитете. - Программы подготовили более 100 музыкальных коллективов, 15 уличных театров и 160 профессиональных танцоров". Если вдруг не доберетесь на главную улицу в сам Новый год, то все это можно будет увидеть и в первые дни января.

В прилегающих к улице Тверской переулках и на площадях тоже будет весело - всю ночь будут работать площадки фестиваля "Путешествие в Рождество". Кроме того, отметить наступление 2019-го можно и на Красной площади - вход туда сделают свободным, хотя еще в прошлом году пускали только по пригласительным. Новогодняя атмосфера на главной площади страны ощущается уже сейчас - работают ГУМ-каток и ярмарка, а в новогоднюю ночь к ним добавится концерт и вид на лучший салют. Нужно только иметь в виду, что из-за наплыва желающих у входов на площадь могут образоваться очереди.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешев/ Александр Мелешенко

Семь часов на коньках

Тем, кто не хочет отправляться в Новый год на улицы и площади, подойдут парки - 25 из них подготовили свою программу празднования. Будут там и световые шоу, и концерты, и спектакли, причем на многих площадках это получится совместить с катанием на коньках. Глава департамента культуры Александр Кибовский уверяет, что в центр ехать совсем необязательно: "В небольших парках программа может оказаться не менее интересной, чем в Парке Горького или в "Зарядье".

И действительно - к примеру, в Бабушкинском парке новогодняя афиша настолько насыщенная, что вряд ли удастся попробовать все развлечения за одну ночь. Пока на сцене Зеленого театра друг друга будут сменять группы Leopard Bonapart, New Town и "Белорусские песняры", неподалеку всем желающим предложат чай из настоящего самовара с мандаринами, а на танцевальной площадке у главного входа выступят мастера театра огня Fire Magic и шоу барабанщиков Royal Attack.

В Таганском парке устроят праздник света - гостей ждут театрализованное световое представление и лазерное шоу, выступление кавер-группы Raymond Band и дискотека. В парке 50-летия Октября на входе встанут волшебные гномы - они угостят всех мандаринами и покажут дорогу к площадкам мастер-классов по созданию карнавальных масок и росписи золотых орехов. "Провожая уходящий год, перед зрителями выступят танцевальный коллектив Elit-S, поп-группа "Русско" и другие эстрадные исполнители, - обещают в департаменте культуры. - Сразу после того, как смолкнут куранты, состоится флешмоб с бенгальскими огнями".

Оригинально подошли к празднику в Саду "Эрмитаж" - там планируют отмечать Новый год в стиле Винсента Ван Гога. В парке появится интерактивная "картина" с изображением знаменитого полотна художника "Звездная ночь". Любой желающий сможет дополнить ее и зажечь на ней собственную звезду.

Совсем игнорировать крупнейшие парки тоже не стоит. В Парке Горького 1 января предлагают встретить на катке под зажигательные диджей-сеты и треки группы "Моя Мишель".

Если у вас хватит сил, то на льду можно провести семь часов кряду. А в "Зарядье" обещают устроить флешмоб Дедов Морозов - в полночь больше 30 профессиональных танцоров в красных нарядах и колпаках станцуют вместе с гостями.

Приходите заранее

Имейте в виду, что встретить Новый год с бокалом шампанского в руках на праздничных площадках не получится - с алкоголем вы не пройдете через рамки безопасности. Надо учитывать и то, что к наиболее популярным местам лучше прибыть заранее - если подъедете к главному входу в Парк Горького за полчаса до полуночи, то встретите Новый год, скорее всего, в очереди. Соответственно, нужно быть готовым к тому, что и людей будет очень много.

Если хотите избежать многолюдья, выбирайте парки и площадки подальше от центра. Праздничную атмосферу можно встретить практически везде, как и наряженную елку и фейерверк, который запустят сами горожане.

Корреспондент "РГ", к примеру, встречал прошлый Новый год на смотровой площадке Воробьевых гор - людей там было немного, зато вид на салюты по всему городу открывался великолепный. В этом году там должно быть еще интереснее, поскольку в новогоднюю ночь будет работать канатная дорога, которая за несколько минут доставит вас в "Лужники". Прокатиться в кабинке с впечатляющим видом можно будет прямо под бой курантов.

Тем временем

Запускать фейерверки в Москве в новогоднюю ночь будут с 31 площадки - первые залпы ударят ровно в полночь в районе Красной площади: смотреть удобно как с самой площади, так и из парка "Зарядье" и прилегающих улиц. А в час ночи салюты прогремят во всех округах города - карту фейерверков можно посмотреть на портале открытых данных data.mos.ru.

Кстати

От поездок по городу на личном автомобиле в новогоднюю ночь лучше отказаться - во-первых, многие дороги в центре будут перекрыты, а во-вторых, могут возникнуть сложности с парковкой. К тому же метро и МЦК продолжат работать всю ночь, так что добраться домой легко будет даже под утро.