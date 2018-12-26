Как встречают Новый год участники программы "Московское долголетие"

Новости

Росстандарт выдал первый электронный сертификат на автомобиль 26.12.2018
Нефть Brent за сутки поднялась более чем на 8,5% 26.12.2018
В Германии ребенок вызвал полицию из-за недовольства подарками 26.12.2018
В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о судоходстве в Азовском море 26.12.2018
Адвокат: Братья Кокорины и Мамаев не будут играть в футбол в СИЗО 26.12.2018
Опубликовано полное видео запуска "Авангарда" 26.12.2018
МВД Украины объяснило продление запрет на въезд мужчин из России 26.12.2018
На Украине продлили запрет на въезд мужчинам из РФ 26.12.2018
Трамп посетил военных, несущих службу в Ираке 26.12.2018
Израильский кнессет распущен перед выборами 26.12.2018
Росстат: Инфляция побила прогноз Минэкономики 26.12.2018
Австрийский журналист попросил Вену защитить его от угроз на Украине 26.12.2018
Во Франции продавцы потеряли €2 млрд из-за протестов "желтых жилетов" 26.12.2018
В Крыму водителя катера осудили за смерть дайвера 26.12.2018
ФСБ задержала старшего инспектора ФСИН по Самарской области 26.12.2018
Директор Росгвардии Золотов рассказал о внуке в Англии и своей даче 26.12.2018
В Пензенской области мужчина погиб при пожаре на складе пиротехники 26.12.2018
Цена нефти Brent превысила 52 доллара 26.12.2018
В Москве клинику накажут за "женское обрезание" 26.12.2018
NYTimes: Трамп не служил в армии, "откосив" по болезни 26.12.2018
Почти треть украинцев считает ситуацию в стране "критической" 26.12.2018
В Ленобласти из-за ДТП перекрыто движение по трассе "Сортавала" 26.12.2018
Ливан пожалуется в Совбез ООН на действия Израиля 26.12.2018
Родившегося в петербургском метро мальчика передали в приемную семью 26.12.2018
На пилораме в Вологодской области погиб рабочий 26.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 22:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Не жизнь, а праздник

Как встречают Новый год участники программы "Московское долголетие"
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Неделя №7756 (293)
Еще год назад большинство столичных пенсионеров и понятия не имели, как держать в руках чудаковатые палки для скандинавской ходьбы, не слышали о зумбе и даже не представляли, что смогут как настоящие модели пройти по главным подиумам страны. Проект "Московское долголетие" вывел из квартир почти 180 тысяч пожилых людей, которые теперь не только ходят в походы, но и танцуют, занимаются фитнесом, поднимают штангу и вообще живут по-настоящему активной и интересной жизнью.

Пойдешь - годы обретешь

Семидесятилетний Евгений Дмитриевич Березин приглашает всех желающих вместе с ним встретить Новый год в походе по Бульварному кольцу. Каждый год 31 декабря в 16.00 он с единомышленниками идет не в баню, как герои любимого многими фильма, а, встретившись у станции метро "Кропоткинская", идут с палками до Яузского бульвара. В пути любуются новогодней Москвой, фотографируются на память, а напоследок, примерно в 20.00, открывают бутылку шампанского в честь Нового года.

Фото: depositphotos.com
Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке

Александр Мамонтов, руководитель департамента развития Русской национальной Ассоциации скандинавcкой ходьбы, который занимается с пенсионерами в парке "Ботанический сад", рассказал, что нагрузка от скандинавской ходьбы не больше, чем от обычной прогулки на свежем воздухе. Его студенты в возрасте выходят и далеко за пределы парка. К примеру, в конце июня почти 90 человек, кому за 70, отправились от нулевого километра на Красной площади до Свято-Троицкой Сергиевой лавры. А это 140 км! К делу подошли с умом - разбили маршрут на 17 частей по 7 км и прошли его за четыре месяца. Как? Очень просто, продумав весь предстоящий путь до мелочей. В конце каждого отрезка у них была станция метро, МЦК или автобусная остановка, чтобы удобно было добираться до дома, а затем отправиться в следующий маршрут. Финишировали 9 ноября.

А 2 декабря пенсионеры вновь вышли на старт. 150 человек, поставивших перед собой цель обойти Москву по Зеленому кольцу. То есть уже 160 км! Причем по паркам и зеленым зонам, где почти нет переходов по городским улицам. Новый маршрут разбили на 24 отрезка по числу зон, входящих в Зеленое кольцо. Самую первую часть пути - от Ботанического сада до МЦК "Белокаменная" длиной 7 км вместе с пенсионерами прошли и корреспонденты "РГ".

Декабрь - время чудес, предновогодней суеты и... танцев

...На улице - минус шесть, идет снег. Пятнадцатиминутная разминка в Ботаническом саду - и вперед. Дорогу показывает Александр Советов, автор маршрута, он в московских парках знает все ходы и выходы. Так миновали "Сад Будущего", Леоновскую церковь, парк спорта "Яуза", поднялись на Ростокинский акведук над долиной реки Яузы и вошли в Национальный парк "Лосиный остров". Весь маршрут мы преодолели за 2-2,5 часа с учетом остановки для легкого перекуса. Посчитали, что такими темпами все кольцо участники похода преодолеют как раз к концу следующего года.

Высший бал

Декабрь - время чудес, предновогодней суеты и... танцев. Пожилые москвичи часами напролет танцуют вальс, кадриль и ча-ча-ча. С начала месяца у танцоров "55 плюс" плотный график - голубые огоньки, дискотеки и балы-маскарады. Например, в большом зале "Арт Плаза Холл" "Великолепный бал" для участников "Московского долголетия" прошел еще 5 декабря. Дамы в шикарных платьях, кавалеры во фраках танцевали полонез, мазурку, галоп, вальс под аккомпанемент камерного инструментального оркестра. А спустя несколько дней, 15 декабря, в Экспоцентре прошел еще один новогодний праздник в стиле кинофильма "Карнавальная ночь". Гости маскарада встретились с любимыми артистами - Нонной Гришаевой, Олегом Газмановым, Валерией. Правда, многие танцоры из "Московского долголетия" теперь уже и сами знаменитости, а точнее, рекордсмены. Напомню, летом в парке "Сокольники" 1077 горожан старшего возраста одновременно танцевали зажигательную зумбу. За такое большое количество участников этот флешмоб занесен в Книгу рекордов России.

Фото: Сергей Куксин
Предпенсионеры смогут освоить новую профессию, не оставляя работу

Такая увлеченность танцами пожилых людей - во многом заслуга их тренеров. Марина Шашкина, участница проекта "Московское долголетие" и его волонтер, - преподаватель классической хореографии в центре социального обслуживания Тропарево-Никулино. "Два года назад я осталась без работы, дети выросли, в жизни появилась пустота. Я обратилась в центр соцобслуживания с предложением заниматься танцами с женщинами моего возраста. Так у меня появилась группа среднего и старшего возраста по классической хореографии", - рассказала она "РГ".

Уроки она ведет дважды в неделю. На занятия приходят 5-8 человек, иногда все 20. "Прощальное занятие в 2018 году проведем 27 декабря. Потанцуем под прекрасную музыку Шопена - вальс N 7 до-диез минор, а затем пойдем в кафе, поздравим друг друга с наступающим Новым годом. Только вместо шампанского у нас будут свежевыжатые фруктовые и овощные соки. Шампанское - красивый напиток, но для суставов в нашем возрасте алкоголь не полезен", - заметила Марина Шашкина.

Бабушки-Ладушки

Программа "Московское долголетие" открыла для пенсионеров и мир моды. Обычные москвички, никакие не модели, теперь регулярно участвуют в дефиле, показывая современную одежду и макияж для дам их возраста. Оказалось, они настоящие красавицы! Волшебник по их преображению - президент открытой международной академии парикмахерского искусства и искусства визажа, стилист программы "Искусство жить" Дмитрий Винокуров. Предновогодний вечер с участием моделей за 55 прошел 14 декабря в концертном зале "Космос", где стилист со своей командой устроил праздничный показ. Джинсы, рубашки в клетку, футболки и кроссовки - тренды нового года. С марта 76-летная Анжелика Коршунова из Южного округа не пропускает ни один показ. Экономист по образованию, она всегда выбирала одежду по принципу удобства. А модельеры нарядили ее в прозрачную розовую юбку, кожаную куртку-косуху и темные очки. Пенсионерка призналась "РГ", что благодаря проекту увидела окружающий мир другими глазами, оценила его безграничные возможности. После очередного показа даже купила себе куртку-косуху. "Мне очень не хватает моего мужа, он умер 2,5 года назад. Хорошо, что появился такой проект, теперь мне не так одиноко, - поделилась пенсионерка. - Новый год - это семейный, тихий и спокойный праздник, я всегда отмечаю его с детьми и внуками. И в этом году не буду нарушать это правило, хотя предложений от новых знакомых много".

Фото: depositphotos.com
Названы виды спорта, влияющие на продолжительность жизни

Она активно участвует в работе клуба "СуперБабушка", танцует зумбу и принимает участие почти во всех рекордах, которые ставит проект "Московское долголетие". К примеру, летом она в числе 211 народных моделей в возрасте 55 плюс приняла участие в уникальном показе от кутюр в Большом амфитеатре парка "Зарядье". Зрелищное событие стало еще одним мировым рекордом.

Что дальше?

Предновогодние дни - период, когда подводятся итоги уходящего года. И программа "Московское долголетие" - не исключение. Учитывая интерес москвичей к пилотному проекту, стартовавшему в марте, президиум правительства Москвы 18 декабря принял решение с 1 января 2019 года сделать его постоянно действующим. Проект ждет несколько нововведений. К примеру, записаться теперь можно не только в центрах соцобслуживания, но и во всех местах, где проходят занятия, - школах, домах культуры и других организациях. Помогут москвичам и определиться с направлением, чем именно им лучше заняться - танцами, пением или вышивкой, а может быть, спортом? Свою заявку на подбор кружков можно оставить в любом МФЦ или поликлинике.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ангелина Зеленькова
Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД предложило внести изменения в паспорт гражданина
Цена нефти Brent превысила 52 доллара
Путин назвал экологическое благополучие одним из приоритетов в бизнесе
На Украине закончилось военное положение
МИД: Сирийское правительство должно контролировать свою территорию