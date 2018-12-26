Как встречают Новый год участники программы "Московское долголетие"

Еще год назад большинство столичных пенсионеров и понятия не имели, как держать в руках чудаковатые палки для скандинавской ходьбы, не слышали о зумбе и даже не представляли, что смогут как настоящие модели пройти по главным подиумам страны. Проект "Московское долголетие" вывел из квартир почти 180 тысяч пожилых людей, которые теперь не только ходят в походы, но и танцуют, занимаются фитнесом, поднимают штангу и вообще живут по-настоящему активной и интересной жизнью.

Пойдешь - годы обретешь

Семидесятилетний Евгений Дмитриевич Березин приглашает всех желающих вместе с ним встретить Новый год в походе по Бульварному кольцу. Каждый год 31 декабря в 16.00 он с единомышленниками идет не в баню, как герои любимого многими фильма, а, встретившись у станции метро "Кропоткинская", идут с палками до Яузского бульвара. В пути любуются новогодней Москвой, фотографируются на память, а напоследок, примерно в 20.00, открывают бутылку шампанского в честь Нового года.

Александр Мамонтов, руководитель департамента развития Русской национальной Ассоциации скандинавcкой ходьбы, который занимается с пенсионерами в парке "Ботанический сад", рассказал, что нагрузка от скандинавской ходьбы не больше, чем от обычной прогулки на свежем воздухе. Его студенты в возрасте выходят и далеко за пределы парка. К примеру, в конце июня почти 90 человек, кому за 70, отправились от нулевого километра на Красной площади до Свято-Троицкой Сергиевой лавры. А это 140 км! К делу подошли с умом - разбили маршрут на 17 частей по 7 км и прошли его за четыре месяца. Как? Очень просто, продумав весь предстоящий путь до мелочей. В конце каждого отрезка у них была станция метро, МЦК или автобусная остановка, чтобы удобно было добираться до дома, а затем отправиться в следующий маршрут. Финишировали 9 ноября.

А 2 декабря пенсионеры вновь вышли на старт. 150 человек, поставивших перед собой цель обойти Москву по Зеленому кольцу. То есть уже 160 км! Причем по паркам и зеленым зонам, где почти нет переходов по городским улицам. Новый маршрут разбили на 24 отрезка по числу зон, входящих в Зеленое кольцо. Самую первую часть пути - от Ботанического сада до МЦК "Белокаменная" длиной 7 км вместе с пенсионерами прошли и корреспонденты "РГ".

Декабрь - время чудес, предновогодней суеты и... танцев

...На улице - минус шесть, идет снег. Пятнадцатиминутная разминка в Ботаническом саду - и вперед. Дорогу показывает Александр Советов, автор маршрута, он в московских парках знает все ходы и выходы. Так миновали "Сад Будущего", Леоновскую церковь, парк спорта "Яуза", поднялись на Ростокинский акведук над долиной реки Яузы и вошли в Национальный парк "Лосиный остров". Весь маршрут мы преодолели за 2-2,5 часа с учетом остановки для легкого перекуса. Посчитали, что такими темпами все кольцо участники похода преодолеют как раз к концу следующего года.

Высший бал

Декабрь - время чудес, предновогодней суеты и... танцев. Пожилые москвичи часами напролет танцуют вальс, кадриль и ча-ча-ча. С начала месяца у танцоров "55 плюс" плотный график - голубые огоньки, дискотеки и балы-маскарады. Например, в большом зале "Арт Плаза Холл" "Великолепный бал" для участников "Московского долголетия" прошел еще 5 декабря. Дамы в шикарных платьях, кавалеры во фраках танцевали полонез, мазурку, галоп, вальс под аккомпанемент камерного инструментального оркестра. А спустя несколько дней, 15 декабря, в Экспоцентре прошел еще один новогодний праздник в стиле кинофильма "Карнавальная ночь". Гости маскарада встретились с любимыми артистами - Нонной Гришаевой, Олегом Газмановым, Валерией. Правда, многие танцоры из "Московского долголетия" теперь уже и сами знаменитости, а точнее, рекордсмены. Напомню, летом в парке "Сокольники" 1077 горожан старшего возраста одновременно танцевали зажигательную зумбу. За такое большое количество участников этот флешмоб занесен в Книгу рекордов России.

Такая увлеченность танцами пожилых людей - во многом заслуга их тренеров. Марина Шашкина, участница проекта "Московское долголетие" и его волонтер, - преподаватель классической хореографии в центре социального обслуживания Тропарево-Никулино. "Два года назад я осталась без работы, дети выросли, в жизни появилась пустота. Я обратилась в центр соцобслуживания с предложением заниматься танцами с женщинами моего возраста. Так у меня появилась группа среднего и старшего возраста по классической хореографии", - рассказала она "РГ".

Уроки она ведет дважды в неделю. На занятия приходят 5-8 человек, иногда все 20. "Прощальное занятие в 2018 году проведем 27 декабря. Потанцуем под прекрасную музыку Шопена - вальс N 7 до-диез минор, а затем пойдем в кафе, поздравим друг друга с наступающим Новым годом. Только вместо шампанского у нас будут свежевыжатые фруктовые и овощные соки. Шампанское - красивый напиток, но для суставов в нашем возрасте алкоголь не полезен", - заметила Марина Шашкина.

Бабушки-Ладушки

Программа "Московское долголетие" открыла для пенсионеров и мир моды. Обычные москвички, никакие не модели, теперь регулярно участвуют в дефиле, показывая современную одежду и макияж для дам их возраста. Оказалось, они настоящие красавицы! Волшебник по их преображению - президент открытой международной академии парикмахерского искусства и искусства визажа, стилист программы "Искусство жить" Дмитрий Винокуров. Предновогодний вечер с участием моделей за 55 прошел 14 декабря в концертном зале "Космос", где стилист со своей командой устроил праздничный показ. Джинсы, рубашки в клетку, футболки и кроссовки - тренды нового года. С марта 76-летная Анжелика Коршунова из Южного округа не пропускает ни один показ. Экономист по образованию, она всегда выбирала одежду по принципу удобства. А модельеры нарядили ее в прозрачную розовую юбку, кожаную куртку-косуху и темные очки. Пенсионерка призналась "РГ", что благодаря проекту увидела окружающий мир другими глазами, оценила его безграничные возможности. После очередного показа даже купила себе куртку-косуху. "Мне очень не хватает моего мужа, он умер 2,5 года назад. Хорошо, что появился такой проект, теперь мне не так одиноко, - поделилась пенсионерка. - Новый год - это семейный, тихий и спокойный праздник, я всегда отмечаю его с детьми и внуками. И в этом году не буду нарушать это правило, хотя предложений от новых знакомых много".

Она активно участвует в работе клуба "СуперБабушка", танцует зумбу и принимает участие почти во всех рекордах, которые ставит проект "Московское долголетие". К примеру, летом она в числе 211 народных моделей в возрасте 55 плюс приняла участие в уникальном показе от кутюр в Большом амфитеатре парка "Зарядье". Зрелищное событие стало еще одним мировым рекордом.

Что дальше?

Предновогодние дни - период, когда подводятся итоги уходящего года. И программа "Московское долголетие" - не исключение. Учитывая интерес москвичей к пилотному проекту, стартовавшему в марте, президиум правительства Москвы 18 декабря принял решение с 1 января 2019 года сделать его постоянно действующим. Проект ждет несколько нововведений. К примеру, записаться теперь можно не только в центрах соцобслуживания, но и во всех местах, где проходят занятия, - школах, домах культуры и других организациях. Помогут москвичам и определиться с направлением, чем именно им лучше заняться - танцами, пением или вышивкой, а может быть, спортом? Свою заявку на подбор кружков можно оставить в любом МФЦ или поликлинике.