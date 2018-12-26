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Калужские школьники украсили елку

25 декабря в сквере микрорайона Калуга-2 жители украсили живую елку игрушками, сделанными учениками школы №26. Конкурс городской игрушки на приз Городской Думы проводится с 2014 года по предложению депутата Марины Ставиской. Призы победителям - сладкие подарки к Новому году.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Заместитель директора по воспитательной работе школы №26 Ирина Громова рассказала, что всего в конкурсе 3 призовых места и 5 поощрительных призов,  каждый ребенок получает шоколадку за участие. С каждым годом желающих сделать новогоднюю игрушку становится все больше, если в прошлом году участвовали только ученики младших классов, то в этом году к ним присоединились ученики 5-х классов, всего около 400 человек. Материалы для игрушек могут быть разнообразными, но они должны пережить любую погоду: дождь, снег и ветер. 

Фото: Калужская городская Дума
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"У нас так сложилось, что школа объединяет Калугу-2, Мстихино и Анненки. И каждый год мы проводим конкурс новогодней игрушки, чтоб нарядить уличную елку. В предыдущие годы наряжали ель в микрорайоне Анненки. Эту ель не украшали - не было вышки, а в этом году "Калугоблагоустройство" и город купили ее, за что им отдельное спасибо",- подчеркнула депутат Городской Думы Марина Ставиская.  - "Все сделано своими руками, родители всегда помогают ребятам. Мы будем очень рады, если  жители других микрорайонов подхватят у нас такую традицию".

Первое место выиграл ученик 4 класса Дима Горбунов с Хрюшей - поросенком из папье-маше, украшенным пайетками. Он рассказал, что редко участвует в конкурсах, но тут не удержался и тоже захотел сделать поделку.

Матвейкин Тимофей, занявший 3-е место, рассказал, что именно папе принадлежит идея сделать улитку, а в создании самой игрушки больше помогала мама. Основой для поделки стала  гофрированная труба, она сделает игрушку прочной, и не будет промокать от снега.

Теперь на нарядной елке каждый вечер будут зажигаться разноцветные гирлянды, и она будет дарить всем праздничное настроение.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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