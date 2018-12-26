Открытие нового Концертного зала "Зарядье" лидирует в топе культурных событий уходящего года. Не только по формальному признаку, но и благодаря афише первого сезона - формируемой со вкусом и пониманием актуальных тенденций в мировом филармоническом исполнительстве.

Так, выступление знаменитой американской певицы Джойс ДиДонато с феноменальной пацифистской программой In War & Peace: Harmony through Music (В войне и мире: к гармонии через музыку) стало одним из самых запоминающихся событий года - наряду с камерным вечером Анны Нетребко в Концертном зале Мариинского театра и выдающегося немецкого тенора Йонаса Кауфмана в Московской консерватории.

Самая грустная история 2018 года - это закрытие Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского. Чуть недотянув до полувекового юбилея, легендарный коллектив утратил свою творческую индивидуальность, став Камерной сценой Большого театра.

Существенный - и порой неожиданный по значимости - художественный вклад в уходящий год внесли региональные театры. Оперный театр Владивостока впервые за три с половиной года с того момента, как трансформировался в Приморскую сцену Мариинки, сделал первую самостоятельную работу - "Царскую невесту" Римского-Корсакова в постановке Вячеслава Стародубцева. Екатеринбург замахнулся на "Греческие пассионы" Богуслава Мартину, а музыкальный театр Ростова-на-Дону - на эпическую "Хованщину" Мусоргского в масштабной постановке молодого режиссера Павла Сорокина.

По-прежнему Московская филармония задает тональность в отечественной концертной жизни, устраивая трансляции на всю страну посредством виртуального концертного зала и собирая редкие исполнения. Так, в уходящем году запомнились моцартовский "Дон Жуан" с дирижером Стефано Монтанари и "Оттон" Генделя, которым руководил Кристофер Мулдс, а также дебютные выступления в России мировых оперных звезд сопрано Марины Ребеки и тенора Майкла Фабиано.

А одним из самых сильных впечатлений на территории музыкального театра стал спектакль, представленный на сцене Театра Наций в рамках фестиваля TERRITORIЯ прославленным американским режиссером и актером Робертом Уилсоном, который прочел "Лекцию о ничто" - метафоричное эссе культового композитора-минималиста ХХ века - музыкального философа, экспериментатора и провокатора Джона Кейджа, убежденного, что жизнь - это иллюзия большого художника.

Большой взял за традицию арендовать у европейских коллег постановки: в этом ряду и "Альцина" и "Роделинда" Генделя, и "Билли Бадд" Бриттена, в следующем году появится "Орфей и Эвридика" Глюка. Переоценить их значение трудно: они наглядно демонстрируют пути художественного развития и контексты творческого поиска современного театра.