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26.12.2018 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Партия красной икры из интернет-магазинов оказалась альгином

Текст: Сергей Бабкин
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Перед Новым годом сотрудники МВД вскрыли грандиозный обман продавцов красной икры. Огромная партия деликатеса, реализованная через интернет-магазины, оказалась дешевой альгиновой икрой.

Фото: depositphotos.com
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Кустарное производство было обнаружено в промзоне в Раменском, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Выяснилось, что злоумышленники покупали альгиновую икру из водорослей. Потом в цеху в антисанитарных условиях двое мигрантов расфасовывали в банки и наклеивали поддельные этикетки известных производителей, выдавая искусственную икру за лососевую. Когда оперативники нагрянули на склад "фирмы" в Котельниках, то нашли около 20 тысяч банок продукции и более 3,5 тысячи тонн альгиновой икры. Также были найдены банки, этикетки, банковские карты и вся "бухгалтерия". Оперативники закрыли цех, а икру отправили на экспертизу, чтобы выяснить, опасна ли она для здоровья.

Пока дело возбудили по статьям 30 и 159 УК - "Покушение на мошенничество". В ходе оперативных мероприятий задержаны четверо мигрантов в возрасте от 27 до 56 лет. Их заключили под стражу, ведется розыск остальных "производителей" икры.

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