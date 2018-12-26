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26.12.2018 20:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Емельянов: Половина памятников в Москве отреставрированы на деньги инвесторов

Текст: Любовь Проценко
Фото: Михаил Синицын
Видео: Петр Суздальцев
Давно ли чуть не у каждого дома с историей в Москве стояли пикеты защитников старины, готовые лечь под нож бульдозера, лишь бы не дать разрушить памятник? Восемь лет назад ситуация круто переменилась. Город сам взялся за восстановление исторического наследия, привлек к этому и инвесторов. И вот уже более 1160 памятников старины спасены и будут еще долго служить новым поколениям москвичей.

Как удается это столичным властям? Какие еще здания в первозданном виде увидят в ближайшее время москвичи? Об этом шел разговор на "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты" с руководителем департамента культурного наследия Москвы Алексеем Емельяновым.

Алексей Александрович! 2019 год, до наступления которого остались считанные дни, объявлен в России Годом театра. Какие театральные здания будут в течение него обновлены в Москве?

Алексей Емельянов: В нашем городе действует масштабная программа, которая включает строительство новых зданий для театров, а так же реконструкцию и реставрацию существующих. Буквально на днях вернулся на Чистопрудный бульвар, на свою историческую сцену театр "Современник". Не так давно закончилась и реставрация Малого театра.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Выполненные в нем работы эксперты признали одними из лучших за этот год и авторский коллектив, который занимался ими, стал лауреатом конкурса "Московская реставрация - 2018". Отрадно, что реставраторы не просто вернули зданиям обоих театров исторический облик, поработали с фасадами, лепниной, элементами карнизов, историческими надписями. Они превратили их в по-настоящему современные московские театры, в которых зрители ощущают историческую среду и в то же время чувствуют себя комфортно.

В планах города на предстоящий год - Театр Маяковского. Но будет ли его обновление завершено к концу 2019-го, я не уверен. Реставрация - это не сроки, не скорость, а в первую очередь, качество и внимание к деталям.

Сначала мы посмотрим концепцию, проект реставрации Маяковки. Продумаем до мельчайших деталей как приспособить театр для жизни современного города. Там должны появиться входы для маломобильных граждан, которых прежде не было. Современная акустика, новейшее оборудование, удобные кресла.

Еще один памятник - Дом Наркомфина, построенный по проекту архитектора Моисея Гинзбурга, уже восстанавливается. Наконец, дошли руки и до него. Как идет реставрация? Когда мы увидим здание в первозданном виде?

Алексей Емельянов: Надеюсь, это произойдет летом будущего года. Москвичи смогут увидеть не только сам дом, но и войти в него - там планируется две квартиры превратить в музей Наркомфина. Для Москвы - огромное достижение то, что уникальный памятник конструктивизма, я бы сказал, мирового значения, который десятилетиями находился в аварийном состоянии, сейчас возрождается. Одной из главных проблем в нем было то, что это жилой дом, у каждой квартиры был свой собственник.

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Более того, дом, спланированный автором проекта на ножках-колоннах, как летящий, в советское время был перестроен. Колонны были застроены первым этажом, который находился в собственности города. Для того же, чтобы начать реставрацию, эти помещения надо было разобрать, а собственников квартир расселить. И нынешнему владельцу это удалось. Частный инвестор выкупил не только все квартиры, но и первый этаж у города, причем только для того, чтобы разобрать его, и тем самым, восстановить исторический облик здания.

И это в наши дни - вполне характерная картина для Москвы.  Судите по цифрам. Лет 8-10 назад Москва вела реставрацию на 70-80% на свои бюджетные деньги, а еще порядка 30% вкладывали федеральные власти.

Собственники и пользователи памятников занимались ремонтом лишь в отдельных случаях, когда уже некуда было деться: либо охранные обязательства поджимали, либо грозило вообще изъятие объекта.  Сейчас же половина объектов культурного наследия в городе возрождается на деньги частных инвесторов. И это не может не радовать. Но надо понимать: чудес не бывает. Это результат градостроительной политики правительства Москвы и мэра города Сергея Собянина. Вы заметили: в центре сейчас минимум новостроек? Значит, для того, чтобы обосноваться там, надо приводить в порядок то что есть, в том числе и объекты культурного наследия. Ну и вкладывать деньги в благоустройство исторического центра, создание новых пешеходных зон.

Полный отчет с "Делового завтрака" с Алексеем Емельяновым читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

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