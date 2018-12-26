Поставщики из ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах Москвы

Поставщики продуктов питания из России и стран ЕврАзЭС получат преференции на открытых конкурсах, которые проведут столичные власти. Об этом сообщили в департаменте по конкурентной политике Москвы.

В ведомстве рассказали, что поставщиков продуктов для 84 социальных учреждений на два ближайших года выберут по итогам 21 конкурса с ограниченным участием: 13 из них уже объявлены, остальные объявят до конца года. Треть закупок проведут с особыми условиями для поставщиков из России и стран Евразийского экономического сообщества, как того требует приказ министерства финансов.

"При оценке поданных предложений конкурсная комиссия дает плюс 15 процентов дополнительного снижения заявке, в которой все товарные позиции произведены в России или ЕврАзЭС, - объяснили суть преференций в департаменте. - Если такой заявитель признается победителем, то контракт с ним заключается по изначально предложенной им стоимости без учета добавленного снижения".

Кроме того, при проведении двух закупок на поставку консервов, сахара, вафель и сухофруктов преимущества получат учреждения уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 44-ФЗ. Еще одна закупка предоставит преимущество организациям инвалидов. Начальная цена каждой закупки варьируется в размере от 103 до 374 млн рублей.

Победители конкурсов будут названы в третьей декаде января 2019 года. А условия заключения контрактов предпринимателям презентуют завтра, 27 декабря в Московской торгово-промышленной палате.