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26.12.2018 23:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дорога. Недорого

Проезд по "канатке" в "Лужниках" подешевел
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск №7755 (292)
Московская канатная дорога стала платной. Цену на проезд по ней снизили вдвое по сравнению с первоначально озвученной.

Как сообщили "Российской газете" в пресс-службе новой транспортной системы, за месяц по канатной дороге проехали уже около 250 тысяч человек. За день эта цифра еще немного подросла.

Первоначально ведь хотели брать плату за проезд уже с 24 декабря, но потом по рекомендации мэра Москвы Сергея Собянина льготный период продлили еще на день.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В ноябре сервер "канатки" атаковал хакер-вымогатель. Он умудрился зашифровать некоторые важные файлы, а потом начал требовать биткоины для расшифровки.Чтобы дополнительно защитить систему, пришлось на некоторое время приостановить работу дороги.

Новые тарифы вступают в силу сегодня. Билет для пассажиров от 14 до 59 лет по будням будет стоить 200 руб. за проезд в одну сторону и 350 руб. - за полный круг.

В выходные цена билетов будет 250 и 400 руб. соответственно. Дети до 14 лет, студенты, пенсионеры, инвалиды II и III групп по будням смогут купить эти же билеты по 150 и 250, а в выходные - 200 и 350 руб.

Бесплатно на "канатке" продолжат кататься дети до 6 лет, инвалиды I группы и ветераны Великой Отечественной войны.

Работает дорога с 12.00 до 22.00. 31 декабря - особый график: с 15.00 до 5.00 утра уже 1 января.

В первый день 2019 года дорога после новогодней ночи тоже откроется с 15.00.

В ближайшее время билеты можно будет покупать даже на официальном сайте дороги srkvg.ru.

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