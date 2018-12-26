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26.12.2018 21:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Победа ветерана Жулева

"РГ" помогла установить инвалиду-колясочнику первый в Костроме электроподъемник с пандусом
Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Российская газета - Федеральный выпуск №7755 (292)
Костромской колясочник Игорь Жулев празднует победу: накануне Нового года комиссия приняла в эксплуатацию установленный в его подъезде электроподъемник. Это устройство стоимостью около полумиллиона рублей в поселке Новый установили по решению суда. Игорь Жулев стал первым в регионе колясочником, сумевшим добиться создания в его доме "безбарьерной среды".
Установки пандуса Игорь Жулев и его жена Татьяна добивались несколько лет. Фото: Анна Скудаева Установки пандуса Игорь Жулев и его жена Татьяна добивались несколько лет. Фото: Анна Скудаева
Установки пандуса Игорь Жулев и его жена Татьяна добивались несколько лет. Фото: Анна Скудаева

- Мы наконец-то получили ключи от электроподъемника! Теперь я могу сам, без помощи жены, выезжать на улицу - в магазин, по делам, на прогулки, в центр города, - говорит Игорь Жулев.

Установки пандуса Игорь Жулев и его жена Татьяна добивались несколько лет. О борьбе инвалида за "безбарьерную среду" восемь раз писала "РГ".

На войну в Афганистане прапорщик Игорь Жулев уехал добровольцем, узнав, что его друг погиб. В конце 1988 года, выполнив задание командования, он возвращался на аэродром Шинданд. По дороге БТР, на котором он сидел, напоролся колесом на мину. Игоря отбросило на несколько метров. Он сильно ударился о камни и потерял сознание. В результате контузии отнялись ноги.

"Мы наконец-то получили ключи от электроподъемника! Теперь я могу сам выезжать на улицу..."

Бывший воин, награжденный медалью "За боевые заслуги", получил бессрочную инвалидность первой группы. Сейчас он с женой живет в "однушке" на первом этаже костромской пятиэтажки. От благотворительного фонда "Память поколений", руководит которым космонавт Валентина Терешкова, афганец получил современное кресло-коляску. Но пользоваться им из-за отсутствия пандуса оказалось невозможно.

Жулев обратился к руководителю ТСЖ, на обслуживании которого находился дом. Однако получил отказ. Затем писал в другие инстанции. Но отовсюду получил лишь отписки. А время шло. От постоянного поднятия тяжестей у жены Игоря Татьяны начались проблемы со спиной. Ей стало сложно спускать по лестнице больного мужа и его 90-килограммовую коляску. Ветеран оказался заперт в четырех стенах. Но закаленный в боях характер не позволял Жулеву мириться с беспомощностью. Отчаявшись вернуть себе право на свободный выезд из дома, Игорь обратился в суд.

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Он стал первым в городе колясочником, поднявшим "больной" вопрос. Невзирая на сложности, Жулев несколько раз выбирался из дома и лично участвовал в процессе. Наконец, после 16 заседаний суд вынес решение в его пользу, обязав мэрию установить пандус. Но победа оказалась неполной: на исполнение решения потребовался целый год. Монтаж электроплатформы с пандусом в доме завершился месяц назад, однако новое оборудование долго не могли принять в эксплуатацию. Наконец, накануне Нового года специальная комиссия провела испытания установленного по муниципальному контракту подъемника. Оборудование поставили на учет в Ростехнадзоре как "лифт". Только после этого Игорю выдали ключи. Единственный вопрос, который пока остался нерешенным, - это кто будет содержать и обслуживать оборудование.

- В мэрии предложили передать имущество на баланс УК, но жильцы дома на общем собрании высказались против того, чтобы принять новое оборудование на баланс как общедомовое имущество. Возможно, нас ждет еще один суд. Но главное в том, что Игорь больше не заперт в четырех стенах, - рассказала "РГ" жена Игоря Татьяна Руцкая.

По данным администрации региона, сегодня в Костромской области проживает около 68 тысяч инвалидов, из них 17,7 тысячи - в трудоспособном возрасте. За консультациями к "пионеру" Игорю Жулеву уже начали обращаться родители детей с ДЦП, которые пока не могут добиться установки подъемников для детских инвалидных колясок в многоквартирных домах.

Из письма в редакцию

Уважаемый Владислав Александрович!

Вот и закончилась наша трехлетняя эпопея: пандус теперь у нас на уличном крыльце есть, электроподъемник в подъезде тоже есть. Мы (я и мой муж, инвалид-колясочник, ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Жулев) от души благодарим редакцию "Российской газеты", корреспондента Анну Скудаеву за хорошую работу. Желаем коллективу редакции не уставать творить добро. Пусть с каждым годом растет авторитет газеты, пусть ширится круг ваших читателей, к которым мы с удовольствием причисляем и себя. Будьте счастливы и здоровы!

Татьяна Руцкая, Игорь Жулев, Кострома.

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