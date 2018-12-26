Скидки на штрафы ГАИ снизили число водителей-неплатильщиков

Введенная в законодательство 50-процентная скидка при быстрой оплате штрафов ГИБДД более чем в два раза сократила число принудительно взыскиваемых штрафов с водителей в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных на принудительное исполнение, сократилось с 3,2 млн за 11 месяцев 2017 года до 1,4 млн постановлений за 11 месяцев 2018 года. Также снижение отмечается и по суммам взыскания административных штрафов (с 3 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года до 1,3 млрд рублей за 11 месяцев 2018 года)", - сказали в управлении.

Напомним, с 1 января 2016 года в КоАП была внесена поправка, согласно которой при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней со дня его назначения ему дается право оплатить лишь половину суммы. Такая возможность была введена практически по всем статьям об административных правонарушениях в области дорожного движения.

"Скидки" не распространяются на штрафы за наиболее тяжкие нарушения, например, управление машиной в состоянии опьянения, за отказ пройти медосвидетельствование, за нарушение правил дорожного движения, если они повлекли вред здоровью потерпевшего, за оставление места ДТП и за повторные нарушения.

Две трети штрафов на водителей в Москве накладываются за превышение скорости. Столица является лидером по числу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения: в городе функционируют 1460 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных, 375 мобильных комплексов фото- и видеофиксации, а также 110 комплексов на общественном городском транспорте.

Для взыскания административных штрафов (основную массу которых составляют штрафы ГИБДД) в УФССП России по Москве созданы восемь специализированных отделов. Столичными приставами за 11 месяцев этого года принудительно взыскано штрафов на 1,1 млрд рублей.