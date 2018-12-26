Новости

В Мурманске задержан наркодилер, прятавший амфетамин в перчатке 13:00
Проект новой РСЗО корабельного базирования создан в России 12:49
Видеоролики оживят московские здания к Новому году 12:44
Глава ЦИК подвела итоги конкурса на новое название избирательной урны 12:40
В Кремле рассказали о возможности участия Путина в форуме в Давосе 12:39
Беспилотник "Корсар" проходит опытную эксплуатацию в Минобороны РФ 12:39
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 марта 12:38
СМИ: Еременко и Попов уйдут из "Спартака" в "Ростов" 12:35
Фото: Новый военно-транспортный самолет РФ увезли на грузовике 12:28
Эксперты определили, что чаще забывают туристы в отелях 12:25
На Кубани в ДТП со школьным автобусом пострадали двое детей 12:25
В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора 12:10
Парламентарии Союзного государства утвердили график работы на 2019 год 12:05
Высокоточные пули основных российских калибров появятся в 2019 году 11:55
Скидки на штрафы ГАИ снизили число водителей-неплатильщиков 11:54
ЗРК "Тор-М2" хорошо показал себя в Сирии 11:53
У потерявшего семью в авиакатастрофе Виталия Калоева родилась двойня 11:37
Дело об убийстве 16-летней спортсменки в Тольятти передали в СК РФ 11:36
В Госдуме отреагировали на слова о наращивании оружия США у границ РФ 11:32
У аэроэкспресса в Домодедово появится дополнительная остановка 11:31
Мединский: Поддержку и защиту российского кино нужно усилить 11:26
В Тюменской области пожарные спасли от гибели 80 поросят 11:07
Мединский: Сборы российского кино за семь лет выросли вдвое 11:07
В Керчи шторм потопил буксир 11:06
Минск возглавил рейтинг зимних путешествий в СНГ у российских туристов 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Подорожают ли турпутевки в новом году
Подорожают ли турпутевки в новом году
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
ВС разъяснил, когда водителя нельзя наказать за грязные номера
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
28 декабря - пресс-конференция "Погода на Новый год и Рождество"
26.12.2018 11:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Скидки на штрафы ГАИ снизили число водителей-неплатильщиков

Текст: Владислав Куликов

Введенная в законодательство 50-процентная скидка при быстрой оплате штрафов ГИБДД более чем в два раза сократила число принудительно взыскиваемых штрафов с водителей в Москве. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
В Москве удвоят штраф за неоплаченную парковку

"Количество постановлений ГИБДД, предъявленных на принудительное исполнение, сократилось с 3,2 млн за 11 месяцев 2017 года до 1,4 млн постановлений за 11 месяцев 2018 года. Также снижение отмечается и по суммам взыскания административных штрафов (с 3 млрд рублей за 11 месяцев 2017 года до 1,3 млрд рублей за 11 месяцев 2018 года)", - сказали в управлении.

Напомним, с 1 января 2016 года в КоАП была внесена поправка, согласно которой при добровольной оплате водителем штрафа в первые 20 дней со дня его назначения ему дается право оплатить лишь половину суммы. Такая возможность была введена практически по всем статьям об административных правонарушениях в области дорожного движения.

"Скидки" не распространяются на штрафы за наиболее тяжкие нарушения, например, управление машиной в состоянии опьянения, за отказ пройти медосвидетельствование, за нарушение правил дорожного движения, если они повлекли вред здоровью потерпевшего, за оставление места ДТП и за повторные нарушения.

Москвича оштрафовали за катание сына с горки

Две трети штрафов на водителей в Москве накладываются за превышение скорости. Столица является лидером по числу систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения: в городе функционируют 1460 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, 34 передвижных, 375 мобильных комплексов фото- и видеофиксации, а также 110 комплексов на общественном городском транспорте.

Для взыскания административных штрафов (основную массу которых составляют штрафы ГИБДД) в УФССП России по Москве созданы восемь специализированных отделов. Столичными приставами за 11 месяцев этого года принудительно взыскано штрафов на 1,1 млрд рублей.

Экономика Транспорт Москва ГИБДД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Петербурге ушли в отставку два вице-губернатора
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян до 28 марта
На Украине заканчивается военное положение
ВМФ: США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России
Минздрав предложил запретить продажу табака после 2050 года