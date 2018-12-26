Снегопад не нарушил работу московских аэропортов

В двух аэропортах Москвы опровергли появившуюся в СМИ информацию, что причиной отмены около 60 рейсов стали плохие погодные условия.

В Домодедово ТАСС рассказали, что видимость в районе воздушной гавани - 8 тысяч метров. Этого достаточно для своевременного прилета и вылета рейсов, пояснили эксперты.

Во Внуково видимость еще больше - 10 тысяч метров, а нижний край облачности - 270 метров.

"Обеспечивается хороший коэффициент сцепления колес шасси с взлетно-посадочной полосой - 0,50. Задержек и отмен рейсов по метеоусловиям нет", - расскажи в пресс-службе аэропорта. Там отметили, что воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее в Росавиации пояснили, что столичные аэропорты являются всепогодными и задержки рейсов до 2 часов - обычное явление. Во время снегопадов в обязательном порядке проводится противообледенительная обработка лайнеров, также ведется расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.