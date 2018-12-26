У аэроэкспресса в Домодедово появится дополнительная остановка

Аэроэкспрессы в Домодедово будут останавливаться на новой станции - "Верхние Котлы", открывшейся на Павелецком направлении вчера в 23.00.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, аэроэкспрессы начнут останавливаться на Верхних Котлах с 28 декабря. Поезда будут прибывать туда через 7 минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из аэропорта.

На платформе уже установлены кассы компании. Зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены указателями.

Как отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева, для жителей ближайших к новой станции районов дорога в аэропорт будет занимать всего 35 минут.

Напомним, летом дополнительная остановка добавилась и у аэроэкспресса в Шереметьево - поезд притормаживает на Окружной Савеловского направления, где также, как и на новых Верхних Котлах, можно пересесть на станцию Московского центрального кольца.