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26.12.2018 11:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

У аэроэкспресса в Домодедово появится дополнительная остановка

Текст: Светлана Батова

Аэроэкспрессы в Домодедово будут останавливаться на новой станции - "Верхние Котлы", открывшейся на Павелецком направлении вчера в 23.00.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, аэроэкспрессы начнут останавливаться на Верхних Котлах с 28 декабря. Поезда будут прибывать туда через 7 минут после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут после отправления из аэропорта.

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На платформе уже установлены кассы компании. Зоны прохода к аэроэкспрессам отмечены указателями.

Как отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева, для жителей ближайших к новой станции районов дорога в аэропорт будет занимать всего 35 минут.

Напомним, летом дополнительная остановка добавилась и у аэроэкспресса в Шереметьево - поезд притормаживает на Окружной Савеловского направления, где также, как и на новых Верхних Котлах, можно пересесть на станцию Московского центрального кольца.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Авиация Аэропорт Домодедово Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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