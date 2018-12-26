Мьянмским слонятам из "Уголка дедушки Дурова" ищут имена

Конкурс на лучшие имена слонятам из Мьянмы объявил театр "Уголок дедушки Дурова".

Как сообщает сайт m24.ru, победителей ждут три пригласительных на любые представления и фирменные майки. Правительство Мьянмы 22 декабря подарило театру "Уголок дедушки Дурова" трех слонят. Поводом послужил 70-летний юбилей установления дипломатических отношений с Россией. Животные являются самками в возрасте четырех лет.

Выступать артисты начнут через месяц, после окончания карантина, во время которого они будут привыкать к местной еде, новому климату и обстановке, а также проходить ежедневный ветеринарный осмотр. Их обучение возьмет на себя народный артист России Юрий Дуров.

Дрессировщик Эдгард Запашный уже пообещал пригласить их выступать в Большой московский цирк через три-четыре года. За это время они вырастут до больших артистов.