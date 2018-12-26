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26.12.2018 13:33
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В центре Лондона установили Бабу-Ягу из Смоленска

Текст: Антон Валагин (Смоленск)

В лондонском районе Натсбридж торжественно открыли скульптуру Бабы-Яги. 660-килограммовая медная фигура отлита в Смоленске.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Великобритания - уже четвертая страна, где мы установили Бабу-Ягу. Это один из моих любимых мифологических персонажей. Когда я поглубже узнала ее историю, оказалось, что в древности имидж Бабы-Яги был скорее положительный, но с приходом христианства трансформировался. Лондонская фигура - своеобразный дипломат, чья задача - наладить культурный диалог между двумя народами, связанными очень древними узами, - рассказала ТАСС скульптор Ирина Лагошина.

На открытие собралось немало жителей британской столицы, особенно россиян. Они пришли семьями, дети с удовольствием фотографировались, рассказывали стихи и участвовали в конкурсах, призами в которых были куклы сказочной старушки.

Международный арт-проект BY (Baba Yaga) был представлен на Miami Art Week в 2017 году. Одна из его целей - рассказ о лучших качествах русского народа, отраженных в сказках. В Майами установили и первую скульптуру. Другие статуи русской супергероини, наделенной непревзойденной мудростью и волшебной силой, появились в Екатеринбурге и Дубае.

- Все Бабы-Яги изготовлены в России, но каждую я стараюсь сделать отличной от других. На дубайской, например, нанесены QR-коды, с их помощью зрители могут расшифровать "тайные послания" русской волшебницы. Лондонская Баба-Яга снабжена светодиодной подсветкой. Это было очень непросто: вставить прорезные узоры в литую лавку, - призналась Лагошина.

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