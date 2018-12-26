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26.12.2018 19:09
Проект: В регионах

В Калуге наградили журналистов

26 декабря состоялось заключительное в 2018 году заседание городской думы. Перед началом работы глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов вручил дипломы победителям городского журналистского конкурса "Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги". Почетными грамотами были награждены члены Молодежной палаты при Городской Думе.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Депутаты внесли заключительные поправки в городской бюджет 2018 года. 4,5 млн. рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов. 235 тысяч рублей выделяется на благоустройство дворовых территорий.

Были внесены изменения в постановление городской думы "Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования "Город Калуга". Поправки связаны с изменением законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Размер платы за вывоз ТКО будет рассчитываться по тарифам, установленным министерством конкурентной политики Калужской области. Оплачиваться услуга по обращению с ТКО будет как коммунальная.

Фото: Калужская городская Дума
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Также были утверждены изменения в Устав города, направленные на приведение его в соответствие с федеральным законодательством.

Депутаты приняли решение обратиться с законодательной инициативой в Законодательное собрание Калужской области. Законодательная инициатива предусматривает внесение изменений в Закон Калужской области "Об административных правонарушениях".

Проектом предусмотрено изменение размеров штрафов за правонарушения в сфере благоустройства, создание помех для вывоза мусора и уборки территории, размещение разукомплектованных или неисправных транспортных средств. Предлагается увеличить размер штрафов за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. \

В настоящее время штраф за данное правонарушение для граждан составляет от 500 рублей до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц от 1,5 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц - от 5 до 30 тысяч рублей. Предлагается установить штраф для граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 30 тысяч рублей.

Фото: Калужская городская Дума
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Штраф за размещение в неположенном месте разукомплектованных или неисправных транспортных средств для граждан в настоящее время составляет от 1 до 2 тысяч рублей. для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Проект законодательной инициативы предусматривает увеличение штрафов, для граждан размер штрафа составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 20 тысяч рублей.

Депутаты согласовали ликвидацию МУП "Кинотеатр "Центральный" и передачу здания кинотеатра в собственность Калужской области. В "Центральном" планируется разместить Калужский областной центр народного творчества. Заместитель министра культуры Калужской области Анастасия Оксюта сообщила депутатам о планах по ремонту и реконструкции помещений кинотеатра.

Одним из направлений реализации национального проекта "Культура" в настоящее время является программа реновации учреждений культуры. Министерство культуры Калужской области рассчитывает принять участие в программе, предусматривающей выделение средств федерального бюджета для ремонта и реконструкции учреждений культуры.

Фото: Калужская городская Дума
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На 2019 год запланирована разработка проектно-сметной документации, а с 2020 года планируется приступить к ремонтным работам. Предварительная концепция реконструкции здания кинотеатра "Центральный" была утверждена губернатором Калужской области. Концепция предусматривает сохранение и модернизацию кинозалов, обустройство концертного и конференц-залов, создание выставочного пространства, помещений для проведения мастер-классов и размещения творческих коллективов. Подвальные помещения кинотеатра планируется использовать для размещения "рок-подвала". Также в здании появится семейное кафе и детская игровая зона.

Министерством культуры Калужской области принято решение сохранить название кинотеатра, новое учреждение будет называться "Дом кино и народного творчества "Центральный". Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальным предприятиям и принято решение о постановке на учет бесхозяйного имущества.

Глава городского самоуправления Александр Иванов подвел итоги работы депутатского корпуса в 2018 году.

Фото: Калужская городская Дума
Калуга получила бюджет

- Результатом нашей совместной работы явилось принятие более трехсот решений городской думы, - сообщил Александр Иванов, - депутаты держали на контроле реализацию ключевых муниципальных программ, постоянно велась работа по корректировке городского бюджета и контролю за его исполнением. Безусловно, основа всех успехов Калуги - это совместная работа городской исполнительной и представительной власти с жителями, территориальными общественными самоуправлениями, народными советами, общественными организациями и политическими партиями. Итог этой работы отмечен на всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". Из пятисот двадцати пяти участников конкурса Калуга заняла почетное третье место!

Глава Калуги отметил слаженную работу депутатов городской думы и подразделений городской управы по реализации программы "Комфортная городская среда".

- В результате реализации программы "Городская среда" было благоустроено 56 дворов, появились новые скверы, сделан хороший задел на ближайшие годы действия этой программы, - подчеркнул Александр Иванов.

Глава городского самоуправления выразил благодарность городскому голове Дмитрию Разумовскому, руководителям подразделений городской управы, прокуратуры и полиции за конструктивное сотрудничество с депутатским корпусом. Также Александр Иванов поздравил калужан с наступающим Новым годом и Рождеством.

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